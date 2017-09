Am Sterntor: 57-Jähriger stach auf Mann ein

Hintergrund unklar - Polizei rückte mit sieben Streifenwagen an - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am Sonntagabend verletzte ein 57-jähriger Mann am Sterntor einen 27-Jährigen mit Stichen in den Oberschenkel und den Po. Der 57-Jährige stand unter deutlichem Alkoholeinfluss.

Zunächst war von einer Messerstecherei mit elf beteiligten Personen die Rede, sagt Polizeisprecher Bert Rauenbusch auf Anfrage. Folglich rückte die Polizei am Sonntagabend um kurz vor 19 Uhr mit sieben Streifenwagen und insgesamt 14 Beamten an. Auch der Rettungsdienst war schnell vor Ort. Kurz darauf stellte sich heraus, dass ein Streit zwischen zwei Männern auf einer Wiese am Sterntor eskaliert war, wobei ein 57-Jähriger einen 27 Jahre alten Mann mit Stichen in den Oberschenkel und den Po verletzte.

Der 57-Jährige hatte nach nach Polizeiangaben mehr als zwei Promille Alkohol im Blut. Die Beamten nahmen seine Personalien auf. Der 27-Jährige wurde vorsorglich ins St.-Theresien-Krankenhaus gebracht.

jhl