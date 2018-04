Amnestie: Nürnberger gaben bereits 70 illegale Waffen zurück

NÜRNBERG - Noch bis Anfang Juli läuft eine bayernweite Waffenamnestie: Besitzer illegaler Schießeisen können diese loswerden und müssen keine Strafverfolgung befürchten. In Nürnberg stößt die Aktion auf große Resonanz.

Der Freistaat Bayern hat eine Waffenamnestie ausgerufen. Illegale Waffen können noch bis Anfang Juli straffrei zurückgegeben werden. © dpa



Was für ein Schreck: Als Martin M. (Name geändert) den Keller seines verstorbenen Onkels ausräumte, fand er eine Pistole. M., der nie etwas mit Waffen zu tun gehabt hatte und auch zukünftig nicht haben wollte, war zunächst ziemlich ratlos. Er ließ das Schießeisen erst mal an Ort und Stelle, verriegelte den Keller gründlich und suchte Rat im Freundeskreis.

Ein Bekannter gab ihm den entscheidenden Tipp, wie er die Knarre ohne größeren Ärger loswerden könnte: Der Freistaat Bayern hatte nämlich am 6. Juli 2017 eine einjährige Waffenamnestie ausgerufen. Das heißt, bis Anfang Juli dieses Jahres können Besitzer illegaler Waffen diese kostenlos und straffrei bei den Behörden abgeben. In Nürnberg ist das Ordnungsamt zuständig.

Dort gingen seit Beginn der Amnestie 19 Langwaffen, 44 Kurzwaffen und neun sonstige Waffen ein. Außerdem landeten 850 Schuss Munition auf den Schreibtischen der Beamten.

Die meisten Waffen sind Fund- oder Erbstücke

Die meisten Neuwaffenbesitzer beantragen keinen Waffenschein und wollen die Geräte lieber schnell loswerden. © Oliver Killig/Illustration (dpa)



In nahezu allen Fällen ging es den Besitzern wie Herrn M., berichtet Robert Pollack vom Ordnungsamt: Die Waffen tauchten als Fund- oder Erbstück auf, meist bei Wohnungsauflösungen. Und die neuen Besitzer hatten keinerlei Interesse, sie zu behalten und dafür eine Waffenbesitzkarte zu beantragen – was grundsätzlich möglich wäre.

In der Regel haben die verstorbenen Besitzer ihre Schießeisen legal erworben. So konnte man zum Beispiel bis 1973 bestimmte Kleinkalibergewehre ohne Erlaubnis kaufen. Nun gelten aber andere Regeln. Die Hinterbliebenen werden zu illegalen Besitzern.

Ordnungsamt nimmt Waffen entgegen

Wer also ein solch unliebsames Fundstück loswerden möchte, sollte sich als erstes mit dem Ordnungsamt unter der Nummer 09 11/231-22 60 oder -53 28 in Verbindung setzen. Die Mitarbeiter klären dann mit den Anrufern, ob sie die Waffen gefahrlos in der Amtsstube vorbeibringen können. Andernfalls werden sie abgeholt.

Anschließend werden die Daten aufgenommen und die Registernummern an die Polizei weitergeleitet. Diese prüft dann im nächsten Schritt, ob die abgegebenen Objekte in irgendeinem Zusammenhang mit einer Straftat stehen könnten. "Das war bisher nicht der Fall", so Robert Pollack. Gibt die Polizei grünes Licht, werden Flinten, Pistolen & Co. vom Landeskriminalamt vernichtet.

