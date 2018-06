Amnestie: Weit über 100 Waffen in Nürnberg abgegeben

NÜRNBERG - Bei Wohnungsauflösungen von Angehörigen tauchen mitunter unliebsame Erbstücke auf: Waffen und Munition. Diese können diese Woche noch straffrei bei den Behörden abgegeben werden. Die Aktion fruchtet offenbar, das zumindest zeigen erste Zahlen.

Die Waffen, die konfisziert werden, landen unter anderem beim Landeskriminalamt - oder etwa im Museum. Foto: Thomas Scherer



Oft haben die verstorbenen Besitzer ihre Waffen legal erworben. So konnte man zum Beispiel bis 1973 bestimmte Kleinkalibergewehre ohne Erlaubnis kaufen. Nun gelten aber andere Regeln. Die Erben werden zu illegalen Besitzern, wenn sie die Schießeisen einfach behalten.

Am 6. Juli 2017 rief der Freistaat Bayern eine einjährige Waffenamnestie aus. Diese endet nun zum 1. Juli 2018. Wer noch illegale Gerätschaften besitzt, muss sich also sputen. Aber auch Bürger, die legale Waffen besitzen und diese loswerden möchten, können sich an die Behörden wenden.

Weit über 3500 Waffen in Bayern abgegeben

In Nürnberg ist das Ordnungsamt zuständig. Wer Waffen abgeben möchte, sollte sich als erstes mit dem Ordnungsamt (09 11/2 31-22 60 oder -53 28) in Verbindung setzen. Dort wird der Transport abgesprochen. Dann werden die Daten aufgenommen und an die Polizei weitergeleitet. Diese prüft, ob die abgegebenen Objekte in irgendeinem Zusammenhang mit einer Straftat stehen könnten. Gibt die Polizei grünes Licht, werden Waffen und Munition vom Landeskriminalamt vernichtet.

Bis jetzt wurden laut Robert Pollack vom Ordnungsamt in Nürnberg 37 Langwaffen abgegeben, davon waren 22 illegal und 15 legal. Von den 74 eingegangenen Kurzwaffen waren 33 illegal und 41 legal. Außerdem landeten 25 sonstige Waffen, zum Beispiel Stichwaffen, im Ordnungsamt. Hier wurden neun illegale und 16 legale Gerätschaften gezählt. Schließlich gaben die Nürnberger 7500 Schuss Munition (2500 illegal, 5000 legal) freiwillig ab. Bayernweit waren es bereits zur Halbzeit der Amnestie etwa 3500 Waffen gewesen.

