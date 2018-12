An Wand gedrückt: Unbekannter betatscht Frau in Nürnberg

Unbekannter folgte Frau in der Südstadt in einen Hausflur - vor 54 Minuten

NÜRNBERG - Eine junge Frau ist in der Südstadt von einem Unbekannten sexuell genötigt worden. Der Mann drückte sie in einem Hausflur gegen die Wand, betatschte sie und wollte sie dann ins Freie ziehen. Die Kripo sucht zu dem Überfall am frühen Sonntagmorgen Zeugen.

Nach Darstellung der Frau betrat sie gegen 6.15 Uhr ein Anwesen an der Gibitzenhofstraße. Ein Mann sei ihr ins Haus gefolgt und habe sie plötzlich angegriffen, sie gegen eine Wand gedrückt und unsittlich berührt. Außerdem soll er versucht haben, sie aus dem Hausflur ins Freie zu ziehen. Als die Überfallene um Hilfe rief öffnete sich nach ihrer Darstellung eine Wohnungstür, worauf der Unbekannte flüchtete. Die junge Frau wurde leicht verletzt.

Der Täter ist den Angaben der Frau zufolge 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß und hat dunkle Augen. Er trug einen dunklen Kapuzenpullover und darüber eine dunkle Jacke. Die Kapuze hatte er ins Gesicht gezogen. Während des Vorfalls sprach er offenbar nicht.

Zeugen bittet die Polizei, sich beim Kriminaldauerdienst unter Tel. 21 12-33 33 zu melden.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

tig