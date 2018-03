Angeblicher Kriminalbeamter bestiehlt Seniorin in Nürnberg

Der Täter erbeutete Schmuck, Geld und Münzen - Polizei hofft auf Hinweise - vor 41 Minuten

NÜRNBERG - Eine 79-Jährige ist am Freitagabend auf einen bösen Trick hereingefallen: Ein Mann gab sich als Polizist aus und verlangte die Aushändigung von Wertgegenständen zur "Prüfung". Der Täter wurde noch nicht gefunden.

Eine 79-jährige Seniorin erhielt am Freitagabend zwei Anrufe von Unbekannten, einem angeblichen Kriminalbeamten und einem Staatsanwalt. Beide setzten die Frau mit der Bahauptung unter Druck, dass ausländische Täter es auf sie abgesehen hätten. Gegen 22 Uhr erschien dann ein Mann bei der Wohnung der Seniorin in einem Mehrparteienhaus am Plärrer.

Er gab sich als Kriminalbeamter aus und ließ sich Gargeld, Schmuck und Münzen aushändigen. Sein Vorwand war die Prüfung der Wertgegenstände und er versprach alles in wenigen Stunden wieder zurückzubringen. Der Mann kehrte jedoch nicht mehr zurück und die ältere Frau verständigte die Polizei. Die Kriminalpolizei Nürnberg hat die Ermittlungen übernommen.

Die Frau konnte den Mann wie folgt beschreiben:

Er war circa 35 bis 40 Jahre alt, etwa 170 Zentimeter groß, hatte dunkle Haare und trug dunkle Kleidung sowie eine Daunenjacke. Es soll ein gepflegtes Äußeres gehabt und akzentfrei deutsch gesprochen haben.

Wenn sie Informationen zum beschriebenen Mann oder der Tat haben, melden sie sich bitte beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Nummer 0911/21123333.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.