Ansprechpartner für die jungen Bürger

NÜRNBERG - Am 14. Oktober wählen die Bürger in Bayern einen neuen Landtag. Die NZ stellt in den kommenden Wochen die Nürnberger Direktkandidaten jener Parteien vor, die den Umfragen zufolge den Einzug ins Maximilianeum schaffen. Heute: Marco Meier, der für die Freien Wähler im Stimmkreis Nürnberg-Süd/Schwabach antritt.

Jung, engagiert – und schon ein alter Hase im Politikbetrieb: Marco Meier tritt bei der Landtagswahl für die Freien Wähler ein. © Roland Fengler



Das Durchschnittsalter der Abgeordneten im Bayerischen Landtag liegt aktuell bei rund 51 Jahren. Wenn Marco Meier im Oktober den Sprung ins Parlament schaffen sollte, dann wird er diese Zahl deutlich senken, denn der Landtagskandidat der Freien Wähler (FW) ist erst 25 Jahre alt. Dabei ist Meier in der Politik schon ein alter Hase: Bereits vor acht Jahren ist er der Partei beigetreten. "Die Freien Wähler sind eher konservativ, was auch meiner politischen Einstellung entspricht. Außerdem nehmen sie keine Großspenden an und verstehen sich als Bildungspartei. Das hat mich überzeugt", sagt Meier.

Das er es ernst meint, hat der gebürtige Ansbacher schon 2017 bewiesen, als er sich für den Wahlkreis Ansbach/Weißenburg-Gunzenhausen als Bundestagskandidat aufstellen ließ. Seine Partei hat es mit 1,3 Prozent der Stimmen zwar nicht nach Berlin geschafft, Meier erzielte aber das beste Ergebnis der FW in Mittelfranken: Knapp 12 000 Wähler stimmten für ihn. Die Bekanntheit, die er bei Wahlkampfterminen sammelte, soll ihm nun helfen: Denn bei der Landtagswahl wählen die Bürger nicht nur mit ihrer Erststimme einen Kandidaten direkt. Auch ihre Zweitstimme können sie einem einzelnen Kandidaten aus ihrem Regierungsbezirk geben.

Im Oktober tritt Meier für den Stimmkreis Nürnberg-Süd/Schwabach an. "Mein Heimatwahlkreis hat mit Wolfgang Bauer bereits einen Direktkandidaten und in Nürnberg-Süd hat sich sonst keiner aufgedrängt", sagt er. Zudem habe er einen Anknüpfungspunkt zur Goldschlägerstadt, wo er schon einmal die A-Junioren-Fußballer des SC 04 Schwabach trainiert hat.

Die Stärkung des ländlichen Raums ist Meier besonders wichtig. Dieser müsse durch eine Verbesserung der Infrastruktur und des öffentlichen Nahverkehrs für junge und ältere Menschen attraktiver werden. Der 25-Jährige weiß, wovon er spricht: Er wohnt selbst auf dem Land, in Petersdorf-Weihenzell bei Ansbach, und baut dort gerade, nach einem Studium in Sportmanagement und Wirtschaftspsychologie, eine Sportagentur auf. In Weihenzell sitzt Meier seit fünf Jahren im Gemeinderat.

Auch beim Thema Asyl vertritt er eine klare Meinung: "Die CSU verspricht in Bayern viel, setzt in Berlin aber nichts um." Die Behörden seien mit den vielen Flüchtlingen, die 2015 ungeprüft ins Land kamen, überfordert gewesen, das rege die Bevölkerung auf. "Keine Frage, die Bootsflüchtlinge muss man retten. Aber dann sollten sie zurück in die Heimat und nicht nach Europa gebracht werden – um keinen Anreiz für andere zu schaffen."

"Frischer Wind fürs Parlament"

Meier plädiert für ein Einwanderungsgesetz nach kanadischem Vorbild, das Rentenniveau dürfe nicht weiter abgesenkt werden, es müssten ausreichend Betreuungsmöglichkeiten für Kinder geschaffen werden. Mit seiner Kandidatur möchte er "frischen Wind ins Parlament bringen" und junge Wähler für Politik begeistern. "Junge Menschen wählen eher junge Kandidaten." Dabei hätten die FW aktuell keinen Abgeordneten im Landtag, der jünger ist als 45. "Wir vernachlässigen da ein riesiges Wählerpotenzial."

Für die CSU könnte seine Partei, die nach aktuellen Umfragen bei etwa acht Prozent liegt, ein guter Partner sein, glaubt Marco Meier. "Wir sind bodenständig." So will er auch etwas gegen die Unsummen tun, die die Parteien in den Wahlkampf stecken: "Ich gebe kein Geld für Papier, Flyer oder Give-Aways aus." In ein paar Zeitungsanzeigen und in soziale Medien werde er investieren, den Rest aber an einen Kindergarten spenden.

Vielleicht könne ihm die mangelnde Papierwerbung zum Nachteil werden. Auch seine Chancen – der 25-Jährige steht auf Listenplatz elf von zwölf – schätzt Meier realistisch ein. "Aber das ist wie beim Sport: Niederlagen machen mich stärker." Und sollte es diesmal nicht klappen: Auch bei der nächsten Landtagswahl wäre er immer noch einer der Jüngsten.

