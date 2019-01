Auf der Messe "Antique & Art Nürnberg" können Besucher am Samstag und Sonntag in der kleinen Meistersingerhalle mitgebrachte Stücke von zwei erfahrenen, unabhängigen Experten begutachten und schätzen lassen. 35 Aussteller aus dem gesamten Bundesgebiet, zudem aus Frankreich und Ungarn, präsentieren exklusive Stücke: Porzellan, Keramik, edles Mobiliar mit Intarsien aus Biedermeier und Barock; Gemälde, Lampen um 1910 aus Frankreich und Wien, Silber aus 5 Jahrhunderten; außerdem Asiatika, Skulpturen und Bronzen, Jugendstil- und Art-Deco-Objekte, antike Schmuckkunst und wertvolle Uhren – bei der Vernissage am Freitagnachmittag konnte man sich in der gepflegten Atmosphäre bereits einen Eindruck verschaffen, und die Schätze vergangener Zeiten auf sich wirken lassen. © Stefan Hippel