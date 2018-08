Ärger für O2-Kunden: Störungen im Mobilfunknetz

In der Region kann es zu starken Beeinträchtigungen kommen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Aktuell brauchen die O2-Nutzer viel Geduld: Am Montag kommt es zu teilweise massiven Störungen des Mobilfunknetzes des Anbieters. Weder das Telefonieren, noch die mobilen Daten funktionieren momentan ohne Einschränkungen.

Beim Mobilfunkanbieter O2 kommt es seit den frühen Morgenstunden zu Service-Störungen. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa



Wie unter anderem Focus Online berichtete, sorgt am Montag eine Störung im Mobilfunknetz des Anbieters O2 für viel Ärger bei den Kunden: Weder die mobilen Daten, noch das Telefonieren funktionierten einwandfrei. Zahlreiche Handybesitzer sind betroffen und machten ihrem Frust beispielsweise auf der Plattform allestoerungen.de Luft.

Laut Focus Online begann die Störung etwa um 7 Uhr und dauert aktuell noch an. Besonders Kunden in Süddeutschland seien von der Störung betroffen. Im Kreis Nürnberg-Erlangen ist es demnach besonders schlimm. Wer ebenfalls Probleme mit der Netzverbindung hat, kann sich unter der Service-Seite von O2 genauer informieren. Der Anbieter selbst räumte die Fehlfunktionen ein. In Nürnberg lautet die Meldung beispielsweise: "Eine Basisstation funktioniert hier momentan nicht einwandfrei."