Ärger in Neuselsbrunn: OB Maly sagt Anwohnern Hilfe zu

Hinter den Fassaden brodelt es - Oberbürgermeister bietet Unterstützung an - vor 39 Minuten

NÜRNBERG - Die Fassade ist fast ab, die Neuselsbrunner bangen um ihre Existenz. In den Hochhäusern brodelt es mittlerweile. Die Forderung vieler Eigentümer: Die Stadt soll für die Kosten der Fassadenarbeiten aufkommen. Oberbürgermeister Ulrich Maly sagt Hilfen zu – den Neuselsbrunnern reicht das jedoch noch lange nicht.

Die Arbeiten in Neuselsbrunn liegen im Zeitplan, viele Mieter und Eigentümer sind stinksauer.



Mit Daniel Ulrich und Ulrich Maly will man am Nikolausabend nicht tauschen. Der Baureferent und der Oberbürgermeister werden bei der Informationsveranstaltung in der Messe zu den fünf Hochhäusern in Neuselsbrunn ausgepfiffen. Eigentümer und Mieter in Neuselsbrunn fühlen sich übergangen und wollen nicht akzeptieren, dass ihre Fassaden brandgefährlich sind. "Wir verlieren unsere Wohnungen, nur weil irgendjemand total ausflippt", sagt ein Eigentümer. Der Mann ist Frührentner und hat Angst, dass er die Kosten, die wegen des Fassadenabbaus nun auf ihn zukommen, nicht stemmen kann. "Wir wurden überfallen und innerhalb weniger Tage vor vollendete Tatsachen gestellt", ärgert sich ein anderer Eigentümer.

Viele Neuselsbrunner sind gar überzeugt: Die Fassade ist überhaupt nicht brennbar. So haben sich mehrere Zimmerbrände und ein Kellerbrand in den vergangenen Jahren eben nicht über die Fassade ausgebreitet und auch die Bauarbeiter, die jetzt die Fassadenteile abnehmen, haben die Häuser mit ihren Zigaretten nicht in Brand gesteckt – "die Fassaden haben den Praxistest überstanden", sagt einer.

Zum Glück – wie Feuerwehrchef Volker Skrok ausführt, könnte die Wehr einen Brand, der sich hinter der Alucubond-Verkleidung über die Fassade ausbreitet, doch gar nicht richtig löschen. Auch Oberbürgermeister Ulrich Maly rechtfertigt sich: "Ich würde heute genauso wieder entscheiden", sagt er.

Fassaden müssen weg

Die Entscheidung, dass die Fassaden sofort abgenommen werden müssen und man nicht bis zum Frühjahr gewartet hat, hat für die Bewohner ernste Folgen. Ohne Fassade müssen sie jetzt im Winter nicht nur mehr heizen, um wohnliche Temperaturen in ihren vier Wänden zu bekommen. Nein, weil die Außenwände der Wohnungen kalt sind, kondensiert auch die Luftfeuchtigkeit daran. In einigen Wohnungen läuft das Wasser schon an den Wänden herunter. "Ich bin seit 52 Jahren drin und meine Wohnung war noch nie feucht", beschwert sich ein Bewohner vor der Informationsveranstaltung bei seinem Sitznachbarn. Aber jetzt: "Am Ende schimmelt es noch."

Damit es eben nicht schimmelt, hilft nur ausreichendes Heizen und Lüften. Das jedoch könnte bei einer fehlenden Fassade teuer werden. Damit die Heizkosten die finanzielle Situation der Bewohner nicht noch zusätzlich verschlimmern, hat Maly mit der N-Ergie einen Deal ausgehandelt. Der Energieversorger rechnet nur so viel Kosten für die Fernwärmeversorgung ab, wie im Durchschnitt der vergangenen drei Jahre verbraucht worden ist. Alles, was darüber hinaus geht, wird die N-Ergie nicht in Rechnung stellen.

Sozialamt akzeptiert höhere Mieten

Auch allen Mietern, die Hartz IV beziehen, verspricht der Oberbürgermeister Hilfe. Werden die Kosten für die derzeit laufenden Arbeiten auf die Mieten umgelegt und lassen diese über die Obergrenze steigen, dann wird das Sozialamt auch dafür aufkommen und niemanden zum Umzug zwingen. Auch für alle anderen Mieter und Eigentümer, die finanziell in die Bredouille kommen, will Maly sorgen – so könne das Sozialamt etwa Zinsen für Kredite übernehmen. Auch diese hat der OB für die Eigentümer schon vorverhandelt: Die Sparkasse bietet Darlehen mit zehnjähriger Laufzeit für 2,49 Prozent.

Viel Engagement, das einigen Eigentümern trotzdem nicht genug ist. "Wir sollen zahlen, was andere verpfuscht haben", sagt eine Eigentümerin, "wir sind doch ein reiches Land, warum hilft uns denn niemand?" Einige fordern gar, dass die Stadt für die Kosten der Fassadenerneuerung aufkommen soll. Andere fühlen sich vor allem auch von der Vonovia übergangen – die hat schließlich die Gespräche mit der Stadt und Experten geführt, lange bevor die Bewohner informiert wurden.

Ob die Stadt oder Vonovia tatsächlich dafür – oder für einen Teil – aufkommen werden, werden am Ende Gerichte entscheiden. "Sollte die Stadt Fehler gemacht haben, werden diese nachgewiesen und es entsteht ein Schadenersatzanspruch", so Maly.

