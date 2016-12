Ärger über Füße auf Sitz: 24-Jähriger würgt Mann in S-Bahn

Beide Beteiligten beim Vorfall am Sonntag unter Alkoholeinfluss - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ein 45 Jahre alter Mann hat am Sonntag in einer S-Bahn in Nürnberg über das Verhalten eines anderen Mitfahrers und forderte den jungen Mann auf, seine Füße vom Sitz zu nehmen. Doch mit dessen Reaktion hat er nicht gerechnet.

Ein 45 Jahre alter Mann stieg am Sonntagmorgen gegen 6.15 Uhr am Nürnberger Hauptbahnhof in die S-Bahn in Richtung Lauf links der Pegnitz. Im Zug fiel ihm ein junger Mann auf, der seine Füße auf dem Sitz hatte. Er forderte ihn auf, sie herunter zu nehmen, woraufhin ihn der 24-Jährige beleidigte und anschließend am Hals würgte.

Ein Alkoholtest der Polizei ergab bei dem Angreifer einen Promillewert von 0,9. Der 45-jährige Geschädigte war mit knapp zwei Promille ebenfalls alkoholisiert. Die Bundespolizei hat gegen den 24-jährigen Mann ein Ermittungsverfahren wegen Beleidigung und Körperverletzung eingeleitet.

