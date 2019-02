Ärger um Kündigung: Keine Einigung im Café-Kraft-Streit

Mitgründer klagt gegen Kündigung - Im Juni wird das Verfahren fortgesetzt - vor 12 Minuten

NÜRNBERG - Im Streit um die fristlose Kündigung des Café-Kraft-Mitgründers Hannes Huch gibt es noch keine Lösung: Bei einem Gütetermin vor dem Arbeitsgericht tauschten Anwälte am Montag ihre Standpunkte aus. Im Juni wird das Verfahren fortgesetzt.

2013 war die Welt im Café Kraft noch in Ordnung: Hannes Huch (im Bild) testete die neuen Routen in der gerade erweiterten Boulderhalle. Nun klagt er gegen seine fristlose Kündigung. © Stefan Hippel



Wie berichtet, hat Huch gegen eine fristlose Kündigung Klage vor dem Arbeitsgericht Nürnberg eingereicht. Der 44-Jährige hatte 2011 gemeinsam mit Reto Faulenbach im Stadtteil Schafhof die erste kommerzielle Boulderhalle eröffnet. Die Idee und das Markenkonzept hatte Huch bereits ab 2008 mit seine Frau Marion Hett entwickelt: Das Café Kraft sollte das Lebensgefühl Klettern im Frankenjura in die Stadt und unters Hallendach transportieren. Namenspate war ein bei Klettersportlern in den 1980er und 1990er Jahren beliebter, aber schon lange geschlossener Gasthof im Pegnitztal.

Der Sport — Klettern in Absprunghöhe und ohne Seil — fand bei den Nürnbergern großen Anklang. 2013 erweiterte das Duo die Kletterfläche von 600 auf 1800 Quadratmeter. Ein Jahr später, im Jahr 2014, schied Huch als Geschäftsführer aus und war fortan in einem Angestelltenverhältnis tätig. Nach wie vor hält er ein Viertel der Anteile am Café Kraft, Faulenbach ist mit 75 Prozent Mehrheitsgesellschafter und Eigentümer der Immobilie.

Am 17. Dezember 2018 übergab der Geschäftsführer Huch die fristlose Kündigung – zunächst ohne Angabe von Gründen. Außerdem sprach er ihm ein Hausverbot aus. Am 30. Januar erfolgte eine zweite und begründete Kündigung, wie Faulenbachs Rechtsanwalt, Christian Prauser, gestern beim Gütetermin vor dem Arbeitsgericht berichtete. Die Zusammenarbeit sei belastet gewesen und habe sich verschlechtert, als Faulenbach, der zunächst das Unternehmen verlassen wollte, sich doch für einen Verbleib entschied. Im Dezember 2018 seien dann massive Vertragsverletzungen seitens des Klägers hinzugekommen, so der Anwalt der Kanzlei Meinhardt, Gieseler & Partner. Unter anderem wirft Faulenbach seinem Mitgesellschafter Untreue vor. So soll der 44-Jährige mit der Firmenkreditkarte private Anschaffungen getätigt haben.

"Hier geht es nicht um die Kündigung"

"Das ist von vorne bis hinten Unsinn", konterte Huchs Rechtsanwalt Guntram Wenzel, von der Kanzlei Dr. Beckstein & Kollegen. "Hier geht es nicht um die Kündigung, hier geht es um die Reputation und um den guten Ruf von Herrn Huch." Die Firmenkreditkarte sei von mehreren Mitarbeitern benutzt worden, zum Teil wisse sein Mandant nichts den monierten Posten. Andere Anschaffungen seien sehr wohl für den Betrieb erfolgt, unter anderem Yogamatten, die auch in einem Videoclip auf der Internetseite des Café Kraft zu sehen sind. Wenzel schlug einen mittleren sechsstelligen Betrag als Abfindung vor. Damit könnten im Paket sowohl der Arbeitsrechtsstreit beendet, als auch die Anteile von Huch abgelöst werden.

Ob sich der Geschäftsführer darauf einlässt oder ein Gegenangebot macht, ist noch offen. Sollte es zu keiner Einigung kommen, wird der Arbeitsgerichtsprozess im Juni fortgesetzt. Dann sollen sowohl Huch als auch Faulenbach erscheinen. Sie waren bei dem Gütetermin gestern nicht anwesend.

Clara Grau