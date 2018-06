Arif Tasdelen über Erdogan und jubelnde Deutschtürken

Der Jubel ist für den SPD-Politiker "kein Zeichen für gescheiterte Integration" - vor 8 Minuten

NÜRNBERG - Der türkische Machthaber Erdogan hat die Wahl mit absoluter Mehrheit gewonnen. Insbesondere von Türken in Deutschland hat er viele Stimmen erhalten, ihr Jubel löst Irritationen aus. Die NZ sprach darüber mit dem Nürnberger Landtagsabgeordneten Arif Tasdelen (SPD).

Auch auf dem Kurfürstendamm in Berlin brachen alle Dämme, nachdem der Wahlsieg von Erdogan bei der Präsidentschaftswahl in der Türkei feststand. Berliner Türken strömten auf die Straßen, um zu feiern. Foto: Paul Zinken/dpa



NZ: Warum jubeln Deutschtürken auf dem Ku‘ damm und am Nürnberger Plärrer, wenn sich die Türkei zur Diktatur entwickelt?

Arif Tasdelen: Ich verstehe das auch nicht. Das Ergebnis ist kein Grund zum Jubeln. Ein Erklärungsversuch: Erdogan hat durch seine restriktive Politik viel Ärger auf sich gezogen, insbesondere auch in Deutschland. Vielleicht glauben manche reflexhaft, ihn und die Türkei in Schutz nehmen zu müssen: Sie verstehen die Kritik an ihm als Kritik an der Türkei.

NZ: Ist dieses Wahlverhalten und der Jubel auch ein Zeichen dafür, dass die Integration gescheitert ist?

Tasdelen: Das glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass viele nur nicht verstanden haben, dass jeder Politiker kritisiert werden darf und dass die Kritik an Herrn Erdogan nicht gleichzusetzen mit Kritik an der Türkei. Es haben hier zwar 65 Prozent der Wähler Erdogan gewählt, aber die Wahlbeteiligung war niedriger als in der Türkei. Wenn hier aber bis zu 350.000 Menschen diesem Regime ihre Stimme gegeben haben, dann finde ich diese Zahl immer noch erschreckend hoch. Vor allem, dass sie diese Arroganz haben, in freiheitlicher Demokratie zu leben und dort ein autoritäres Regime zu unterstützen.

NZ: Erdogan gibt den Kümmerer und umwirbt die Deutschtürken – während sie sich hier mitunter als Bürger zweiter Klasse fühlen, etwa bei der Suche nach einem Job oder einer Wohnung.

Der Nürnberger SPD-Landtagsabgeordnete Arif Tasdelen. Foto: Daniel Karmann/dpa



Tasdelen: Er wurde nicht nur von Leuten gewählt, die frustriert sind oder hier in Deutschland nicht richtig angekommen sind. Das sind auch viele Menschen, die sich hier wohlfühlen, eine gute Arbeit und ein gutes Einkommen haben. Die vorherigen türkischen Regierungen haben die Auslandstürken absolut vernachlässigt, nur als Devisenbringer gesehen und sonst gar nichts. Die Erdogan-Regierung, die bis 2012 eine gute Politik gemacht hat, hat dafür gesorgt, dass sich eine Behörde um die Auslandstürken kümmert. Die Konsulate sind zu Dienstleistungszentren geworden. Ausgrenzung und Benachteiligung von Türken in Deutschland, das gibt es. Aber das ist noch kein Grund, einen Autokraten zu wählen. Man kann ja auch die Kandidaten anderer Parteien wählen, wenn man sich der Türkei verbunden fühlt.

NZ: Aber Erdogan ist eben der starke Mann, der den Nationalstolz verkörpert.

Tasdelen: Ich glaube, dass die jungen Wähler sich nicht viel mit der Politik in der Türkei beschäftigt haben. Das sehen wir ja auch hier: Nicht jeder, der zur Wahl geht, hat die Wahlprogramme der Parteien gelesen. Und das gilt erst recht für die Wahl in einem Land, das 3000 Kilometer entfernt ist und das man im Grunde nur aus dem Urlaub kennt. Mein Bruder in Istanbul sagt: Wenn die in Deutschland lebenden Erdogan-Wähler hier leben würden, dann würden sie vieles anders sehen.

NZ: Der Grünen-Politiker Cem Özdemir hat gesagt: Wer hier über Erdogans Sieg jubelt, zeigt seine Ablehnung der liberalen Demokratie und verhält sich damit wie die AfD.

Tasdelen: Irgendwie, irgendwo hat er recht. Auf der anderen Seite kann man aber nicht sagen, dass jeder in einer Demokratie frei entscheiden darf, und dann diejenigen hart angehen, die aus unserer Sicht nicht das richtige gewählt haben. Das ist nicht der richtige Weg, damit erreicht man das Gegenteil von dem, was man bewirken will. Das haben wir ja auch in der deutschen Politik gesehen. Anfangs hat man jeden Af D-Wähler als rechtsextrem abgestempelt – und damit Trotzreaktionen ausgelöst. Solche harten Töne würde ich nicht anschlagen, es war eine demokratische Wahl und die Menschen haben von ihrem Recht Gebrauch gemacht, auch wenn es uns persönlich nicht gefällt. Das wichtigste ist jetzt nicht, die Menschen zu kritisieren, sondern: politische Bildung, politische Bildung, politische Bildung. Das gilt auch für die künftigen Wahlen in Deutschland: Wenn die AfD bei 16 Prozent liegt, dann haben wir bei der politischen Bildung in unserem Schulsystem große Defizite.

NZ: Wie wird sich das Zusammenleben von Deutschen und Türken nach Erdogans Sieg entwickeln?

Tasdelen: Kurz vor Wahlen werden die Unterschiede stärker herausgestellt. Zwischen Deutschen und Türken, zwischen modernen und konservativen Türken oder zwischen Türken und Kurden. Aber bei all diesen Gruppen überwiegen die Gemeinsamkeiten. Das sage ich jetzt nicht als Landtagsabgeordneter, sondern als Privatperson: Ich persönlich nehme das Verhältnis zwischen den Menschen immer positiver wahr – wenn nicht wieder die Politik hineinfunkt. Erdogan muss sich jetzt um die Wirtschaft kümmern. Er muss die Beziehungen zu den europäischen Nachbarn wieder auf ein normales Niveau bringen, sich mit ihnen versöhnen, damit diese Länder wieder in die Türkei investieren und ihre Bürger dort gerne Urlaub machen.

NZ: Erdogan hat jetzt noch mehr Macht, bedeutet das auch mehr Repressionen?

Tasdelen: Die Lage dürfte ruhiger werden. Ich gehe davon aus, dass er es nicht mehr nötig hat, den großen Macho zu spielen.

NZ: Das klingt sehr optimistisch.

Tasdelen: Als SPD-Politiker in Bayern muss man Optimist sein.

Fragen: Erik Stecher