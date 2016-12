Atemnot in der Königstorpassage: Helferin wird beklaut

NÜRNBERG - Eine 32-Jährige ist an Heiligabend in der Königstorpassage am Nürnberger Hauptbahnhof bestohlen worden, während sie sich um einen am Boden liegenden Mann kümmerte. Weit kamen die mutmaßlichen Diebe allerdings nicht.

An Heiligabend wurde eine Frau in der Königstorpassage bestohlen, als sie sich um einen hilflosen Mann kümmerte. © Roland Fengler



Wenig besinnlich ging es am Heiligen Abend in der Königstorpassage am Nürnberger Hauptbahnhof zu. Gegen 20 Uhr fiel einer 32-jährigen Passantin ein Mann auf, der am Boden lag und offensichtlich nach Atem rang. Die Frau stellte ihre Handtasche neben sich und kümmerte sich um den Hilflosen, der nach Angaben der Polizei 43 Jahre alt war.

Als der Rettungsdienst und eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte am Ort des Geschehens eintrafen, bemerkte die 32-Jährige, dass während ihrer Hilfsaktion ihr Handy und Geldbeutel im Wert von insgesamt 350 Euro aus der Handtasche gestohlen worden waren. Dass der 43-Jährige den Notfall nur vorgetäuscht haben könnte, verneint Polizeipressesprecher Robert Sandmann. Dem Mann sei es wirklich schlecht gegangen.

Anhand der Videoaufzeichnungen identifizierte die Polizei schnell zwei Tatverdächtige (39 und 37), die beide wenig später in der Mittelhalle des Hauptbahnhofes festgenommen wurden. Bei der Durchsuchung des 39-Jährigen stellten die Beamten 200 Euro Bargeld und Drogen sicher. Der 37-Jährige hatte ein Einhandmesser einstecken und in seiner Unterhose 50 Euro und eine goldene Halskette versteckt, die auch der Passantin gehörte.

Gegen 22 Uhr, zu diesem Zeitpunkt waren die beiden Verdächtigen noch in Polizeigewahrsam, fand eine Reinigungskraft den Geldbeutel und den Reisepass des Opfers in einem Mülleimer des U-Bahnhofes Bauernfeindstraße. Wie das Dokument und die Geldbörse dort hingelangt sind, ist noch unklar. Das Handy blieb verschwunden.

Der 37-Jährige machte keine Angaben zu Sache. Der 39-Jährige gab den Diebstahl zu. Gegen ihn wird nun wegen Diebstahls und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

