Atemnot und Infektionen: Viele Hunde sind überzüchtet

NÜRNBERG - Hundefans freuen sich auf die CACIB, doch woran sich die Messebesucher erfreuen, sorgt anderswo für Empörung. Vor allem die Tierrechtsorganisation Peta übt Kritik, denn auch im Nürnberger Tierheim leiden überzüchtete Hunde.

Hhinesische Faltenhunde werden mit besonders vielen Hautfalten gezüchtet. Da kaum Luft an die Haut gelangt, infiziert und entzündet sie sich schlimmstenfalls. © dpa / Alison L. Ruhe



Wirklich glamourös ist dieser Ort im Nordwesten Nürnbergs nicht. Fast ein bisschen verschlafen, am Ende einer langen Straße gelegen. Es ist ein eher abgeschiedener Ort. Hier, im Tierheim in der Stadenstraße leben die Tiere, die niemand mehr haben möchte, die entlaufen sind oder von ihren Besitzern einfach ausgesetzt wurden. Sie haben hier ein neues Zuhause gefunden, zumindest vorübergehend. Auch überzüchtete Tiere nimmt das Tierheim auf.

Etwas mehr im Mittelpunkt stehen die Hunde da zweifelsohne am Wochenende auf der internationalen Rassehunde-Ausstellung Cacib im Messezentrum. Bei der Veranstaltung des Verbands für das Deutsche Hundewesen (VDH) werden dort 3245 Hunde aus knapp 200 Rassen erwartet. Sie gilt als Treffpunkt für Züchter, Vereine und Hundefreunde. Von Hundebedarfsartikeln über Tiernahrung bis hin zu Pflegeprodukten bietet die Messe alles rund um den Hund.

Die Tierrechtsorganisation Peta übt scharfe Kritik an der Veranstaltung und weist auf die Problematik von überzüchteten Tieren und ihrem Leid hin. Denn viele dieser Tiere landen eben in einem solchen Tierheim wie in der Stadenstraße.

Auch Amino und Saphira, zwei Französische Bulldoggen, sind mittlerweile hier zu Hause. Beide sind überzüchtet. Ihnen bereitet allein schon das Atmen Schwierigkeiten – denn sie haben Probleme mit dem Gaumensegel und eine eingerückte Nase – gerade Französische Bulldoggen sind oft grotesk überzüchtet, so dass sie krank werden.

Tierheimleiterin Tanja Schnabel und Tierpfleger Marco Keilhofer kümmern sich um die überzüchteten Bulldoggen Amino und Saphira. © Kilian Trabert



Schäferhündin Oka ist beispielsweise auch im Tierheim in der Stadenstraße untergebracht. Sie leidet unter einer Hüftgelenksdysplasie, einer Fehlstellung der Hüfte. "Das ist bei Oka ein typisches Merkmal, wenn Schäferhunde überzüchtet sind", sagt Tanja Schnabel, die Leiterin des Tierheims Nürnberg. In Tierheimen wie ihrem landen dann oft diese überzüchteten Tiere, weil sich die Halter die enormen Tierarztkosten nicht mehr leisten können – oder das teure Spezialfutter. Viele der Hunde leiden auch unter Allergien und brauchen besonderes Futter.

Die Tierrechtsorganisation Peta kritisiert die Hundemesse Cacib, bei der auch diverse Schönheitswettbewerbe für Hunde stattfinden, stark: In den Tierheimen würden Tausende Vierbeiner auf ein neues Zuhause warten, aber dennoch würde fortlaufend Nachschub produziert, heißt es in einer Pressemitteilung der Peta. "Nur damit die Nachfrage nach bestimmten Rassen befriedigt wird." Die Organisation weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass viele der auf bestimmte Merkmale hin gezüchteten Tiere unter Gesundheitsproblemen leiden.

Entzündungen und Atemnot

Schäferhunde wie Oka leiden häufig an Hüftgelenksdysplasien, Bernhardiner, Cocker Spaniel und Bluthunde an chronischer Bindehautentzündung. "Hunde sind keine Legosteine, die beliebig nach Form und Farbe zusammengebaut werden können. Die absurden Verformungen ihrer Körper nach Maßgaben der Verbände bedeuten für die Tiere mitunter lebenslanges körperliches Leid. Zudem nimmt jedes gezüchtete Tier einem Tier aus dem Tierheim die Chance auf ein neues Zuhause", so die Organisation Peta. Auch Tanja Schnabel findet: "Es gibt schon Rassen, die aus unserer Sicht sehr unvernünftig gezüchtet werden."

Ob es aber insgesamt mehr oder eher weniger Fälle werden, kann Schnabel nur schwer beurteilen. "Wir sehen halt, was bei uns im Haus landet. Bei den Möpsen habe ich das Gefühl, dass es etwas ruhiger geworden ist. Die Franzosen kommen nach wie vor häufiger ins Tierheim."

Auf den Siegertreppchen der Cacib stehen jedenfalls in diesem Jahr andere. Und Amino und Saphira warten weiter auf ein Herrchen.

Micha Schneider, Kilian Trabert