"Atlas der verdammten Orte": Nürnberg ist dabei

Buch von Olivier Le Carrer ist in den USA ein Verkaufsschlager - vor 51 Minuten

NÜRNBERG - Das Buch mit dem Titel "Atlas der verdammten Orte" ist in den USA ein Bestseller – und enthält auch ein Kapitel über Nürnberg.

Im "Atlas der verdammten Orte" taucht auch Nürnberg mit dem Reichsparteitagsgelände auf. © Foto: Arndt Peltner



Das Buch des Franzosen Olivier Le Carrer, das im französischen Original "Atlas der verdammten Orte" heißt, war ein Bestseller auf der Buchliste der Tageszeitung New York Times. In der US-Ausgabe lautet der Titel "Atlas der verfluchten Orte – Ein Reiseführer zu den gefährlichen und schrecklichen Zielen". Es ist ein liebevoll gestaltetes Buch, mit Karten und vielen Details angereichert – und auch einem Kapitel über Nürnberg.

Der Journalist und begeisterte Segler Le Carrer reist seit über 30 Jahren mit seiner Frau um die Welt. Die beiden haben schon mehrere Bücher über die Kartographie und über interessante Orte auf der Welt veröffentlicht. Doch gerade in dem Buch über "verfluchte" Plätze taucht nun auch die Frankenmetropole auf.

Das Kapitel über "Nuremberg" wurde mit der Unterzeile "Das finstere Echo der marschierenden Stiefel" versehen. In diesem Teil des seltsamen Weltatlas’ wird das Reichsparteitagsgelände vorgestellt. Eigentlich ist der Text gar nicht so schlimm oder reißerisch, wie man alleine durch die Aufnahme in diesem Buch annehmen könnte. Doch als Leser, der Nürnberg in und auswendig kennt, fragt man sich, warum ausgerechnet die Frankenmetropole und dann auch noch das nicht vollendete und zerbröselnde Reichsparteitagsgelände in diesem Werk auftaucht.

Historische Last

Wenn es darum geht, einen Ort vorzustellen, der das Grauen des Dritten Reiches darstellt, um verfluchte Orte in Deutschland und dem damaligen Deutschen Reich, wären andere Schauplätze des Nazi-Horrors wohl treffender gewesen: etwa Dachau oder Buchenwald. In diesen Lagern fühlt man noch heute als Besucher die historische Last, die auf uns Deutschen liegt.

Nürnberg taucht also mal wieder in altbekannter Art und Weise in einem erfolgreichen Buch in den USA auf. Wobei der letzte Absatz des Kapitels über "Nuremberg" durchaus auch den Wandel der Stadt zeigt. Darin heißt es, dass heute in den einstigen SS-Baracken, unweit des Geländes am Dutzendteich, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge untergebracht ist: ". . . ein Beleg dafür, dass man niemals den Glauben an die Menschheit verlieren sollte, auch nicht an den verfluchtesten Orten".

Für die deutsche Ausgabe des Buches wählte der Münchner Verlag "Frederking & Thaler" einen abgeschwächten Titel. Im Deutschen heißt das Werk "Atlas der unheimlichen Orte. Eine düstere Reise um die Welt"und ist für 29,99 Euro im Buchhandel erhältlich.

Arndt Peltner