Auch Fürther Firma unterstützt beim Gießen in Nürnberg

Gegen die Hitze: Auch die Stadt bewässert die Bäume häufiger als sonst - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Wasser marsch: Die Stadt Nürnberg lässt die Bäume in der Noris wegen der anhaltend heißen Temperaturen noch öfter gießen als sonst. Und auch eine Firma aus Fürth engagiert sich.

Die Firma Arauner aus Fürth kümmert sich kostenlos um 50 weitere Bäume. Foto: Horst Linke



Das heiße Wetter setzt nicht nur Menschen und Tieren zu, sondern auch der Pflanzenwelt. "Den Rekord aus dem Jahr 2003 haben wir heuer schon gebrochen", sagt Bürgermeister Christian Vogel. Damals sei es 13 Tage am Stück über 30 Grad warm gewesen, in diesem Jahr waren es bereits 17 Über-30-Grad-Tage hintereinander. Gerade die Bäume in der Stadt, die meist in der prallen Sonne und auf versiegelten Flächen stehen, brauchen Wasser.

Um die Pflanzen so gut wie möglich vor Hitze und Trockenheit zu schützen, hat der Servicebetrieb Öffentlicher Raum (SÖR) die Bewässerung intensiviert. Einjährige Bäume bekommen derzeit etwa 400 Liter Wasser pro Woche, zwei- und dreijährige Bäume 200 Liter, erklärt Silke Hartmann, die Leiterin der Abteilung Projekte Straßenbegleitgrün bei SÖR. Gegossen wird von April bis Oktober - auch wenn es regnet. Denn selbst bei einem starken Regen kommen nur etwa 20 bis 30 Liter Wasser auf den Quadratmeter - zu wenig für die Bäume.

Wie berichtet, unterstützt die Bereitschaftspolizei die Stadt dabei mit zwei Wasserwerfern. Auch der Maschinenring Franken ist mit Traktoren und Wasserfässern unterwegs. Die SÖR-eigenen Bewässerungsfahrzeuge werden seit Anfang August im Zwei-Schicht-Betrieb eingesetzt, sagt Bürgermeister und SÖR-Chef Vogel.

Viele Privatpersonen gießen zusätzlich

Er lobt auch die vielen Privatpersonen, Baum- und Wässerpaten, die die Stadt Nürnberg beim Gießen unterstützen. Ein solcher ist Jürgen Arauner aus Fürth mit seiner Firma Arauner Facility Services. Das Unternehmen ist eines von mehreren, das die Stadtverwaltung mit der Bewässerung von Bäumen beauftragt hat.

Arauner gießt aber 50 Bäume zusätzlich und kostenlos mit. "Ich habe die Mittel und das Equipment dazu", sagt er. Um die Bäume besonders schonend zu wässern und nicht Erde und Wurzeln auszuwaschen, hat er für seine Fahrzeuge extra eine Brause entwickelt. Die lässt das Wasser wie aus eine riesige Gießkanne auf die Bäume rieseln.

