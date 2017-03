Auch in Nürnberg: Berlin genehmigt türkische Wahllokale

Wahlvorgang muss unter Einhaltung des deutschen Rechts durchgeführt werden - vor 25 Minuten

NÜRNBERG - Türkische Staatsbürger dürfen in Deutschland, wie das Magazin Spiegel meldet, am Verfassungsreferendum teilnehmen. Die Bundesregierung habe 13 türkische Wahllokale genehmigt - unter anderem auch in Nürnberg.

Die Bundesregierung habe 13 türkische Wahllokale genehmigt - unter anderem auch in Nürnberg. (Archivbild) © Michael Matejka



Die Bundesregierung habe 13 türkische Wahllokale genehmigt - unter anderem auch in Nürnberg. (Archivbild) Foto: Michael Matejka



Die Bundesregierung habe dies Ankara laut Spiegel offiziell mitgeteilt. Dadurch können die rund 1,5 Millionen türkischen Wahlberechtigten mit deutschem Pass in der Bundesrepublik abstimmen und müssen dafür nicht eigens in die Türkei reisen.

Insgesamt 13 Wahllokale darf die Türkei zwischen 27. März und 9. April in Deutschland einrichten - wie etwa in Berlin, Stuttgart, Köln, Frankfurt am Main, Hamburg, München oder Nürnberg.

Allerdings stellt Berlin zwei Bedingungen: Der gesamte Wahlvorgang sei unter Einhaltung des deutschen Rechts durchzuführen - dies gelte auch für Wahlkampfauftritte türkischer Politiker. "Die Genehmigung erfolgt mit der Maßgabe, volle Transparenz über geplante Wahlveranstaltungen herzustellen", heißt es im Auswärtigen Amt.

nn