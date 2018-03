Auch in Nürnberg: Mehr Bürokratie für Beleghebammen

vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Vergütung von freiberuflichen Beleghebammen sorgt für Unmut. Nach Änderungen gibt es wohl mehr Bürokratie. Das könnte zulasten der schwangeren Frauen gehen, was aber die Nürnberger Klinik Hallerwiese verhindern will.

Eine Hebamme überprüft die Herztöne eines ungeborenen Kindes. Die Geburtshelferinnen sind über die Zunahme der Bürokratie verärgert, die zulasten werdender Mütter gehen kann. © Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/dpa



Nach einem Schiedsspruch zwischen Hebammenverbänden und dem Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen (GKV) dürfen Beleghebammen seit Jahresanfang nur noch zwei Gebärende gleichzeitig abrechnen. Von der Regelung ist auch die Nürnberger Klinik Hallerwiese betroffen - und bemüht sich, dass Schwangere möglichst keine Nachteile deswegen haben.

Die gute Nachricht zuerst: Die Geburtsklinik Hallerwiese weist nach wie vor keine Frauen kurz vor der Niederkunft ab. Pressesprecherin Iris Freitag betont: "Wir schicken die Schwangeren nicht weiter in eine andere Klinik - das wollen wir tunlichst vermeiden." In anderen Städten, etwa in München, kommt es durchaus vor, dass Gebärende mangels Kapazitäten nicht aufgenommen werden können. Der Schiedsspruch hat die schwierige Situation in der Geburtshilfe nicht gerade entspannt: Beleghebammen dürfen nur noch zwei Frauen gleichzeitig betreuen und dafür Leistungen in Rechnung stellen.

Eine Geburtshelferin für mehrere Frauen

Käme eine dritte Gebärende, dürfte die Hebamme für sie keinen einzigen Cent abrechnen. Doch Babys halten sich in der Regel nicht an den errechneten Geburtstermin - und so herrscht mal Ruhe im Kreißsaal, dann ist wieder so viel los, dass eine Geburtshelferin kurzzeitig für mehrere Frauen zuständig ist. Die Neuregelung bezieht sich nur auf frei berufliche Beleghebammen, die etwa an der Nürnberger Klinik Hallerwiese arbeiten.

Ihre fest angestellten Kolleginnen - wie am Theresien-Krankenhaus oder am Südklinikum - trifft diese Regelung nicht. Doch die Klinik Hallerwiese ist mit dem Beleghebammen-System, bei dem sich die Geburtshelferinnen eigenständig organisieren und personell flexibel auf die jeweilige Situation reagieren können, mehr als zufrieden. Die Hallerwiese versucht, die Hebammen zu entlasten. Demnächst soll eine zusätzliche Sekretärin eingestellt werden, die sich um die Schreibarbeit kümmern soll.

Kritik an den neuen Abrechnungsmodalitäten

Zudem steht im Raum, den Hebammen finanziell unter die Arme zu greifen. Die Hallerwiese mit 3500 Geburten im Jahr bemüht sich, für die Beleghebammen eine Lösung zu finden - doch der Bayerische Hebammen Landesverband sorgt sich, dass kleinere Geburtsstationen auf dem Land dies nicht leisten können und daher aufgeben.

Susanne Weyherter vom Bayerischen Hebammen Landesverband kritisiert die neuen Abrechnungsmodalitäten: "In Einzelfällen hören wir, dass Beleghebammen nicht alle Leistungen abrechnen konnten." Durch die neue Vorgabe wird die Bürokratie immer mehr: "Der Dokumentationsaufwand ist deutlich höher." Zudem stehen, wenn eine Schwangere sich meldet, immer zunächst organisatorische Dinge im Vordergrund. "Es dreht sich um die Frage: Wer kann wen abrechnen? Das alles bindet Aufmerksamkeit - und geht zu Lasten der Frauen."

