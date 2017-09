Auf einen Blick: Alle Highlights vom Nürnberger Opernball

vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am Freitagabend erstrahlte das Nürnberger Opernhaus wieder in seiner vollen Pracht. Auf dem Opernball 2017 tummelten sich jede Menge Stars, Reporter und tanzfreudige Gäste in schicker Abendgarderobe. Das einzigartige Ambiente haben wir für Sie festgehalten:

Ein unvergesslicher Abend: Lena sorgt für Gänsehaut, Markus Söder schwingt das Tanzbein und das Opernhaus erstrahlt in Glanz und Glamour. Mit unserem Ticker können Sie den unvergesslichen Abend noch einmal Revue passieren lassen. Hier die schönsten Bilder:









Bilderstrecke zum Thema Opernball-Atmosphäre: Open-Air-Fest bringt Nürnberg zum Tanzen Der Opernball glänzt mit exklusiven Gästen, tollen Kleidern und rotem Teppich - aber auch auf dem dazugehörigen Open-Air-Fest am Richard-Wagner Platz ist tolle Stimmung angesagt. Das kostenlose Event startete um 17 Uhr und führt mit einem spannenden Programm voller Highlights durch den Abend.



