Auf offener Straße: 22-Jähriger in Nürnberg schwer verletzt

Junger Mann wurde am Freitag verprügelt und erlitt mehrere Knochenbrüche - vor 40 Minuten

NÜRNBERG - Bereits am Freitagabend ist ein 22-Jähriger in der Regensburger Straße von vermutlich vier Personen brutal verprügelt worden. Erst am Samstagnachmittag ging der Mann mit seinen schweren Verletzungen ins Krankenhaus - nun liegt der Fall bei der Mordkommission.

Ein Krankenhaus setzte die Polizei vom schwerverletzten Mann in Kenntnis. Der 22-Jährige erlitt mherere Knochenbrüche, ersten Ermittlungen zufolge wurde der junge Mann am Freitagabend gegen 23.30 Uhr in der Regensburger Straße von vermutlich vier Personen zu Boden geschlagen. Die Unbekannten traten laut Polizei auch mehrmals auf ihr am Boden liegendes Opfer ein.

Die Nürnberger Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0911/2112-3333 um Zeugenhinweise.

