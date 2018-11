Bald ist es wieder so weit: Am 30. November wird der Nürnberger Christkindlesmarkt 2018 wieder feierlich eröffnet. Die Aufarbeiten laufen auf Hochtouren. Das Besondere: Die Budenstadt wird so hell wie nie erstrahlen. Mehr Lichter und Girlanden schmücken den Hauptmarkt. © Foto: Roland Fengler