Wie es dazu kommen konnte, ist noch völlig unklar: In der Nacht zum Samstag hat der Fahrer eines Mercedes die Kontrolle über sein Auto verloren. Er fuhr wohl geradezu ungebremst in ein Restaurant an der Leyher Straße in Nürnberg. Das Fahrzeug ging anschließend in Flammen auf. Der Mann konnte sich leicht verletzt in Sicherheit bringen.