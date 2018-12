Augsburg bekommt eine Kasperl-Ampel vor der Puppenkiste. Nette Idee. Zeit, dass Franken nachzieht. Wir haben uns Gedanken gemacht - diese Motive kommen in Frage!

Klicken Sie sich durch unsere historischen Bilder aus dem Dezember 1968 und lesen Sie, was Nürnberg damals bewegte!

1,3 Millionen Follower, Autorin zahlreicher Bücher und Coach bei "The Biggest Loser" - Sophia Thiel stellte am Freitagabend ihr neues Buch "Fit und Stark mit Sophia" in Nürnberg vor.