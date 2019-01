"Auffälliger Mann": Darum kam es zum Großeinsatz am Plärrer

48-Jähriger bedrohte zwei Personen mit einem Messer - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Wegen einer "auffälligen Person" mussten zahlreiche Einsatzkräfte am Freitagnachmittag zum U-Bahnhof Plärrer ausrücken. Der Vorfall ließ viele Fragen offen. Nun gab die Polizei bekannt: Der 48-Jährige trug ein Messer bei sich und bedrohte damit einen anderen Mann.

Gegen 15 Uhr hatten zwei Zeugen beobachtet, wie der 48-Jährige am Hauptausgang des Hauptbahnhofs ein Messer auspackte. Er starrte ins Leere und sprach vor sich hin. Als er dann jedoch auf einen anderen Mann zuging und diesem mit dem Messer bedrohte, verständigten die Zeugen die Polizei. In der Zwischenzeit war der 48-Jährige jedoch bereits in die U-Bahn in Richtung Plärrer eingestiegen, und bedrohte in der Bahn einen Fahrgast. Gegen 15.20 Uhr konnten die Einsatzkräfte den offenbar Verwirrten am U-Bahnhof Plärrer widerstandslos festnehmen. Im Anschluss lieferten sie ihn in die Polizeihaftanstalt ein. Laut Angaben der Polizei leidet der Mann an einer psychischen Erkrankung, weshalb er in eine Fachklinik eingewiesen wurde.

Noch am Freitag wollte die Polizei keinen Grund für die Auffälligkeit des Mannes nennen, weil der Verdächtige und die Zeugen zunächst sehr widersprüchliche Angaben gemacht hatten.

