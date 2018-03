Aufgeflogen: Ladendieb droht Detektiv mit Gewalt

37-Jähriger wurde in der Nürnberger Innenstadt auf frischer Tat ertappt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ein 37-Jähriger bediente sich am Freitagnachmittag in einem Geschäft in der Nürnberger Innenstadt, ohne zu bezahlen. Als er aufflog, drohte er einem Angestellten mit Gewalt.

Der Mann wollte den Verbrauchermarkt in der Königsstraße laut Polizei gegen 15 Uhr verlassen, ohne zu zahlen. Der Ladendetektiv hatte ihn allerdings entlarvt und hielt ihn sofort auf.

Zunächst zeigte sich der 37-Jährige noch einsichtig, dann drohte er dem Angestellten plötzlich mit Gewalt. Der Detektiv hatte aber bereits die Polizei gerufen und die Beamten nahmen den Mann widerstandslos fest.

Nun ermittelt die Polizei wegen räuberischen Diebstahls. Den 37-Jährigen entließen sie nach abgeschlossener Sachbearbeitung wieder auf freien Fuß.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.