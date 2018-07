Aufregung am Airport: Eurofighter muss in Nürnberg landen

Großaufgebot an Rettungskräften auf Flughafengelände - Luftwaffe erklärt Stopp - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Aufregung am Nürnberger Airport: Ein Großaufgebot an Feuerwehr, Polizei und Rettungskräften rückte am Montag auf dem Flughafengelände aus. Ein Eurofighter musste außerplanmäßig landen. Wie es für den Kampfjet jetzt weitergeht, ist unklar.

Der Eurofighter wurde nach der Landung sofort von Feuerwehr und Rettungskräften umringt. © News5/Grundmann



Ein Sprecher der deutschen Luftwaffe bestätigte auf nordbayern.de-Nachfrage, dass der Eurofighter aus dem Taktischen Luftwaffengeschwader in Neuburg an der Donau in Nürnberg außerplanmäßig landen musste. Es habe einen Vogelschlag gegeben, womöglich sind die Triebwerke betroffen - das sei jedoch noch völlig unklar. Derzeit begutachten Experten der Luftwaffe den Kampfjet. "Das ist ein ganz normales Verfahren", sagt der Sprecher, der auf die Flugsicherheit verweist. "Es geht darum, dass ihm auf dem Weg zu seiner Base nichts weiter passiert."

Die Flughafenfeuerwehr rückte sofort aus. © News5/Grundmann



Wie der Eurofighter abtransportiert wird, ist derzeit noch unklar - und hängt maßgeblich davon ab, wie schwer das Flugzeug beschädigt wurde. Möglich ist, dass der Jet einfach weiterfliegt oder aber auf dem Landweg geborgen werden muss.

Laut Flughafensprecher Christian Albrecht gebe es keine nennenswerten Auswirkungen auf den Flugverkehr in Nürnberg. Immer wieder nutzen auch Militärflugzeuge den Dürer-Airport, etwa für Notlandungen, aber auch um ausländische Truppen, die in Deutschland stationiert sind, zu versorgen.

Tobi Lang Online-Redakteur E-Mail