Mehrere Einsatzfahrzeuge rückten am Donnerstagmorgen in die Breite Gasse in der Nürnberger Innenstadt an: Über einem Schnellrestaurant hingen dichte Rauchschwaden, die Einsatzkräfte begannen sofort mit den Löscharbeiten. Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer im Bereich des Grills entstanden ist. © NEWS5 / Grundmann