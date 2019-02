Aufregung in Nürnberg: Bombe in Industriegebiet gefunden

Polizei hat den Fundort weiträumig abgesperrt - vor 7 Minuten

NÜRNBERG - Große Aufregung am Montag im Nürnberger Südwesten: In der Proeslerstraße unweit der Datev-Niederlassung in Höfen wurde am Vormittag laut ersten Angaben der Polizei eine Bombe gefunden. Die Polizei hat den Bereich derzeit weiträumig abgesperrt. Etliche Gebäude müssen evakuiert werden.

Mehr Informationen folgen in Kürze!

jm