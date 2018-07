Aufregung: Lauter Knall in Nürnberg und ganz Franken

NÜRNBERG - Viele Menschen haben am Donnerstagnachmittag zwei Mal ein lautes Donnern gehört. Eine Explosion oder eine Sprengung? Die Deutsche Luftwaffe konnte das Rätsel lösen.

Fenster vibrierten, die Bewohner liefen auf die Balkone, um zu sehen, was los ist: Zwei Mal war in Nürnberg am Donnerstagnachmittag gegen 16.45 Uhr ein lauter Knall zu vernehmen - und auch über die Stadtgrenzen hinaus war das Donnern zu hören.

Nach heller Aufregung: Wie entsteht der Überschall-Knall?

Grund dafür waren zwei Flugzeuge, welche mit Überschallgeschwindigkeit über die Region flogen. Laut der Deutschen Luftwaffe handelte es sich um eine sogenannte "Alarmrotte", die aus zwei Eurofightern besteht. Diese startete am Nachmittag in Neuburg an der Donau. Grund dafür war ein Flugzeug im deutschen Luftraum, welches in Süddeutschland ohne Funkverbindung unterwegs war. In diesem Fall fliegt die Alarmrotte aus, um nach dem Rechten zu sehen. Zu solchen Einsätzen kommt es etwa 15 bis 20 Mal im Jahr. Glücklicherweise konnte der Pilot bereits wieder den notwendigen Funkkontakt aufbauen, bevor ihn die Eurofighter erreichten.

Der Artikel wurde am 12. Juli 2018 um 18 Uhr aktualisiert.

