Aufseßplatz: Mann springt auf Auto und greift Menschen an

Einen 42-Jährigen soll er in Richtung Gleis gestoßen haben - vor 55 Minuten

NÜRNBERG - Am Donnerstagabend hat ein 32-Jähriger im Nürnberger Stadtteil Steinbühl randaliert. Der offenbar unter Drogen stehende Mann zeigte sich aggressiv.

Kurz vor 18.30 Uhr teilte ein Zeuge der Polizei telefonisch mit, dass ein Mann am Aufseßplatz gegen ein Auto getreten habe und auf dessen Motorhaube gesprungen sei.

Noch während des Telefonats lief der 32-Jährige in den U-Bahnhof und ging am Bahnsteig auf Menschen los. Einen 42 Jahre alten Mann soll er sogar in Richtung Gleis gestoßen haben. Als die Polizei eintraf, hielten Passanten den 32-Jährigen bereits fest. Gegenüber der Polizei gab der Mann an "Kräutermischungen und Alkohol konsumiert zu haben."

Mit dem Rettungsdienst kam er deshalb in eine Klinik. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurde niemand verletzt. Die Polizei konnte jedoch nicht mehr alle Betroffenen vor Ort feststellen.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0911-94820.

mw

