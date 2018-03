Aufseßplatz: Unbekannter verletzt Senior am Kopf

NÜRNBERG - Ein Senior ist am Montagmittag vergangener Woche im U-Bahnhof Aufseßplatz von einem Unbekannten geschlagen worden. Wer hat etwas gesehen?

Der 73-Jährige war am Montag, 5. März, gegen 13.40 Uhr im U-Bahn-Verteiler am Aufseßplatz unterwegs. Als er gerade einen Fahrkartenautomaten passierte, kam ihm ein Mann entgegen. Kurz nachdem dieser vorbei war, spürte der Rentner einen Schlag von hinten gegen den Kopf. Er erlitt eine Platzwunde und musste in ein Krankenhaus gebracht werden, wo er ambulant versorgt wurde. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise.

Der Unbekannte ist etwa 60 bis 65 Jahre alt, zirka 1,70 Meter groß und hatte eine schlanke Statur und weißes, volles Haar. Er trug eine graue Winterjacke und hatte einen Stoffbeutel bei sich, in dem sich möglicherweise eine Trinkflasche oder ein anderer harter Gegenstand befand. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann mit dem Stoffbeutel und dessen Inhalt auf den Senior einschlug.

Zeugen des Vorfalles und Personen, welche Hinweise auf den unbekannten Mann geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd unter der Telefonnummer 0911 9482-0 in Verbindung zu setzen.

