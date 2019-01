"Aufstehen": Wagenknechts Bewegung erstmals in Nürnberg

50 Mitglieder aus Mittelfranken trafen sich vor dem Weißen Turm - vor 1 Minute

NÜRNBERG - Erstmals haben Aktivisten der sogenannten Sammlungsbewegung "Aufstehen" in Nürnberg eine Kundgebung abgehalten. Die Demonstranten wollen der vom Staat ausgehenden Gewalt ein Ende setzen.

Zum ersten Mal fand am Wochenende auch in Nürnberg eine Kundgebung zu Wagenknechts Bewegung "Aufstehen" statt. © Roland Fengler



Mehr als 50 Mitglieder aus Mittelfranken der politischen Organisation trafen sich am Samstag vor dem Weißen Turm. Linke-Politikerin Sahra Wagenknecht initiierte die "Sammlungsbewegung", im September 2018 ging sie in Deutschland an den Start. "Wir bleiben friedlich, weil wir die besseren Argumente haben", verkündete eine Sprecherin. Dagegen prangere "Aufstehen" die Gewalt an, die vom Staat ausgehe.

"Das kann man derzeit in Frankreich beobachten", sagte sie und betonte die Solidarität mit den Gelbwesten im benachbarten Land. "Wir stehen auch hier, weil es eine Rückverteilung von oben nach unten geben muss." Ein Problem sei auch, dass sich der Staat immer mehr aus der Daseinsvorsorge verabschiede und diese privatisiert werde. Die Gruppe zog dann mit Transparenten durch die Innenstadt. Weitere Informationen zur Kundgebung lassen sich über die E-Mail-Adresse Mittelfranken@Aufstehen.Bayern einholen.

