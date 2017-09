2017 Bundestagswahl Aufwärmen fürs TV-Duell: Merkel tritt in Nürnberg auf

Kein Wahlkampftermin in der Noris - Kanzlerin besucht Wirtschaftsforum - vor 46 Minuten

NÜRNBERG - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) absolviert am Freitag ihren letzten öffentlichen Auftritt vor dem TV-Duell gegen ihren SPD-Herausforderer Martin Schulz - und zwar in Nürnberg.

In Nürnberg ist eine Rede der CDU-Vorsitzenden beim Bundesmittelstandstag der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU/CSU (MIT) geplant. Später soll zudem CSU-Chef Horst Seehofer vor den Delegierten der MIT sprechen. Am Nachmittag besucht Horst Seehofer dann die Redaktion der Nürnberger Nachrichten und stellt sich kritischen Fragen.

Am Sonntag treffen Merkel und Schulz in ihrem einzigen Fernsehduell vor der Bundestagswahl aufeinander. Zum gemeinsamen Duell-Schauen lädt der CSU-Bezirksverband Nürnberg-Fürth-Schwabach ins Gutmann am Dutzendteich ein (Bayernstraße 150). Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Die beiden Nürnberger CSU-Kandidaten für die Bundestagswahl, Michael Frieser und Sebastian Brehm, sind mit von der Partie.

Auch die SPD lädt ein zum Public Viewing - ins Karl-Bröger-Zentrum (Karl-Bröger-Straße 9). Anwesend sind dort auch die SPD-Bundestagskandidaten Martin Burkert und Gabriela Heinrich. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Das TV-Duell läuft zeitgleich live in der ARD, im ZDF, auf SAT1 und RTL.

Am Mittwoch hatte sie in Erlangen vor mehreren Tausend Menschen Wahlkampf geführt - und dabei nicht nur Zustimmung erhalten.

Bilderstrecke zum Thema Selfie hier, Handschlag da: Merkel badet in Erlangen in der Menge Ein warmer Sommerabend, die Sonne lässt das Erlanger Rathaus blitzen. Davor ein Zelt und die Bühne. Dann kommt Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sie wird von Innenminister Joachim Herrmann abgeholt, badet in der Menge, posiert für Selfies. Die Sicherheitsvorkehrungen sind enorm. Pfiffe und Sprechhöre begleiten ihre Rede. Doch die Kanzlerin lässt die Störer auflaufen und erntet Beifall.



