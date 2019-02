Auktion in Nürnberg: Hitler-Bilder finden keinen Käufer

Viele Medienvertreter und viel Polizei bei Versteigerung - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Wer blättert schon 19.000, 30.000 oder gar 45.000 Euro für Kunst von mäßiger Qualität hin – noch dazu für Bilder, mit "Adolf Hitler" signiert sind? Für fünf Aquarelle, die von dem Diktator stammen sollen, fanden sich jedenfalls bei einer Versteigerung am Samstagnachmittag im Nürnberger Auktionshaus Weidler keine Käufer.

Die groß angekündigte "Spezialversteigerung" der brisanten Objekte ging in nicht mal zehn Minuten über die Bühne. Sie hatte schon im Vorfeld für Wirbel gesorgt. Denn eigentlich sollten gleich 34 Bilder sowie Objekte mit entsprechenden Signaturen oder aus dem Umfeld des selbsternannten "Führers" unter den Hammer kommen.

Doch die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth machte einen dicken Strich durch diese Rechnung: Sie ließ einen großen Teil der eigentlich zur Versteigerung vorgesehenen und noch 37 weitere Kunstwerke vor wenigen Tagen die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth sicherstellen, weil es sich möglicherweise um Fälschungen handelt. Deshalb wird nun wegen Urkundenfälschung mit versuchtem Betrug ermittelt - gegen Unbekannt. Das Auktionshaus selbst steht nicht juristisch im Fadenkreuz, dürfte sich allerdings moralische Vorwürfe gefallen lassen müssen.

Bilderstrecke zum Thema

Rund 30 Bilder sollten am 9. Februar im Auktionshaus Weidler in Nürnberg versteigert werden, die angeblich von Adolf Hitler gemalt wurden. Doch die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth hat am Donnerstag 63 Gemälde wegen des Verdachts der Fälschung sichergestellt, 26 davon waren für die Versteigerung vorgesehen.