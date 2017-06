Aus Baggerschaufel gefallen: Polterabend endete tragisch

Fall wird in nächsthöherer Instanz vor Gericht verhandelt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Scherben bringen Glück? Nicht immer. Im Landkreis Ansbach war es ein Bräutigam an seinem Polterabend leid, die Scherben zu beseitigen - und hob einen Gast mit einer Baggerschaufel einfach weg. Der Scherz endete tragisch.

Es war der 5. Juli 2015, zwischen vier und fünf Uhr morgens, als einige Gäste noch immer Geschirr zerschlugen. Im Landkreis Ansbach rollte brummend ein gelber Radlader über ein Betriebsgelände - hier bewirteten die Brautleute in einem Festzelt ihre Gäste. Doch der künftige Bräutigam, der den Radlader steuerte, hatte nur noch ein Ziel: Scherben einsammeln!

Rückblick: Als der Bräutigam gegen Ende jenes Polterabends mit der Baggerschaufel die Scherben zusammen schob, die ihm und seiner Zukünftigen eigentlich Glück bringen sollten, sprang einer seiner Kumpels - der heutige Kläger - in die Schaufel. Er war betrunken, und fand es lustig, die Scherben wieder aus der Schaufel zu werfen.

Genervt von dem Treiben hob der Bräutigam seinen Kumpel in der Baggerschaufel etwa zweieinhalb Meter nach oben. Dann stellte er den Motor des Radladers ab und verkündete, dass er nun Feierabend machen würde und lief zum Festzelt.

Kurze Zeit später kam ein dritter Mann vorbei - und hörte die Rufe seines Bekannten, der in luftiger Höhe in der Baggerschaufel kniete. Der traute sich angesichts seines Zustandes nicht, selbst nach unten zu klettern. "Waren Sie betrunken?" wollen die Richter wissen. "Ja", erinnert sich der Kläger, "aber nicht richtig". "Lass mich mal runter", bettelte er von oben, und sein Kumpel, ebenso alkoholisiert wie hilfsbereit, kletterte in den Radlader.

Er wirkt zerknirscht, als er heute vor Gericht erklärt, dass er so genau nicht mehr sagen könne, warum er nicht den Bräutigam zu Hilfe holte, sondern selbst in die Führerkabine des Radladers stieg. Ob er damals, ein späterer Test ergab eineinhalb Promille Blutalkohol, absichtlich einen Hebel umlegte oder beim Betreten "irgendwie gestolpert" sei, weiß er mittlerweile auch nicht mehr.

Wie auch immer wurde der Mechanismus ausgelöst, der dafür sorgte, dass die Schaufel plötzlich nach unten aufklappte. Der Kläger stürzte mitsamt der Scherben auf den Betonboden und brach sich den zwölften Brustwirbel.

Bilderstrecke zum Thema Kolosse auf dem Bau: Die zehn größten Bagger der Welt Gigantische Maschinen, die sich durch den Dreck graben: Bagger faszinieren längst nicht nur Kinder, sondern üben auch auf Erwachsene eine Faszination aus. Die Seite Maschinensucher.de hat eine Top Ten der größten Kolosse auf den Baustellen dieser Welt erstellt. Ein Ranking mit riesigen Einsichten.



Nun fordert er von seinen beiden Bekannten per Zivilklage Schmerzensgeld - das Landgericht Ansbach hat die Klage abgewiesen. Der Kläger, so attestierte ihm das Gericht, sei selbst schuld an seiner Misere, krabbelte er doch freiwillig in die Schaufel: Es liege "ein Fall des Handelns auf eigene Gefahr vor. Für dieses Verhalten und die damit verbundene Selbstgefährdung ist der Kläger selbst verantwortlich."

Bekommt der Kläger doch Schadensersatz?

Nun sieht es in der nächsthöheren Instanz so aus, als könnte er doch noch 22.000 Euro Schadenersatz bekommen. Zwar sehen auch die Richter des OLG-Senats ein Drittel Mitverschulden des Klägers, doch ihr Vergleichsvorschlag beinhaltet, dass der Bräutigam und der Unglücksrabe, der den Mechanismus der Baggerschaufel löste, als Gesamtschuldner je 11.000 Euro berappen - mit der einmaligen Zahlung sollen auch künftige Schadenersatzansprüche des Klägers abgegolten sein.

Kritisch sehen die Richter vor allem, dass der Bräutigam den Radlader stehen ließ, um ins Festzelt zu gehen. So kam jeder an den Bagger heran - was schließlich dazu führte, dass der weitere junge Mann, der nur helfen wollte, an einer Maschine hantierte, die er auch nüchtern nicht bedienen kann. Nun werden die beteiligten Anwälte den Vergleichsvorschlag den dahinter stehenden Versicherungen vorlegen.

Ulrike Löw