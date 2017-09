Ausbau der A73: Nürnberger protestieren gegen Lärm

NÜRNBERG - Der sechsspurige Ausbau der A73 ist beschlossene Sache. Aber wie sieht es mit dem Lärmschutz aus? Für eine optimale Lösung demonstrierten über 300 Anwohner der Siedlungen Süd.

Über 300 Anwohner aus den Siedlungen Süd unterstrichen mit einem Demonstrationszug noch einmal ihre Forderung beim geplanten sechsspurigen Ausbau der A 73. Sie wollen einen optimalen Lärmschutz, der nach ihrem Empfinden bei den aktuellen Plänen nicht gegeben ist. © Ralf Rödel



Über 300 Anwohner aus den Siedlungen Süd unterstrichen mit einem Demonstrationszug noch einmal ihre Forderung beim geplanten sechsspurigen Ausbau der A 73. Sie wollen einen optimalen Lärmschutz, der nach ihrem Empfinden bei den aktuellen Plänen nicht gegeben ist. Foto: Ralf Rödel



Völlige Stille gibt es in der Stadt nicht. Für ihre Einwohner gehört ein gewisser Trubel außerdem eben einfach dazu. Wird es aber zu laut, kann das stören, belästigen, krankmachen. So etwa im Falle von Straßenverkehrslärm. Das empfinden auch viele Bewohner der Siedlungen Gartenstadt, Falkenheim und der Kettelersiedlung so, die nahe der Autobahn A73 leben. Gemeinsam mit dem Bürgerverein machen sie sich stark für Maßnahmen gegen den Lärm.

Weil zwischen den Forderungen des Bürgervereins und den Zusagen der zuständigen Autobahndirektion Nordbayern beim geplanten sechsspurigen Ausbau der Autobahn eine gewisse Diskrepanz besteht, wurde nun ein Demozug organisiert. Mehrere Hundert Menschen gingen auf die Straße, gewappnet mit Plakaten, Trillerpfeifen und Protestrufen: "Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Ruhe klaut!"

Der Bürgerverein Siedlungen Süd und die Demonstranten fordern: Mit dem sechsspurigen Ausbau der A 73 soll der bestehende Lärmschutzwall zwischen Hafen Ost und Anschlussstelle Zollhaus weiter erhöht werden. Lücken sollen zudem geschlossen werden. Vor allem auf Höhe der Kornburger Straße: denn diese wirke wie ein Trichter und übertrage den Verkehrslärm in die Siedlung. Weiterhin fordert der Bürgerverein für den gesamten Abschnitt Flüsterasphalt sowie eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 80 Kilometer pro Stunde.

Warum keine Geschwindigkeitsbegrenzung?

Schließlich bestünden vor und nach dem Abschnitt bereits Geschwindigkeitsbegrenzungen, so die Begründung des Vereins. Aber ausgerechnet dort, bei den Siedlungen, ist die Beschränkung auf einer Länge von etwa drei Kilometern aufgehoben. Das ist dann der Moment, in dem der Bleifuß durchgedrückt wird. Ein schneidiger Porschefahrer bringt den Lärmpegel laut Aussagen der Anwohner dann auf knapp 75 Dezibel, um danach wieder stark abbremsen zu müssen - auf 80 Kilometer pro Stunde.

Die Autobahndirektion Nordbayern sieht folgendes vor: Den Einbau eines Flüsterasphalts statt des herkömmlichen Asphalts, allerdings nur von Hafen Ost bis zur Anschlussstelle Königshof. Oder aber einen Flüsterasphalt mit geringerer Lärmreduzierung, dafür zusätzlich eine 1,4 Meter hohe Lärmschutzwand im Bereich der Saarbrückener Straße. Laut den verantwortlichen Planern sind dies ausreichende Maßnahmen, mit denen die Lärmemissionsgrenzwerte vollständig eingehalten werden.

Sorgen ob der Zukunft

"Ja, aber die derzeit gemessenen Werte liegen nur knapp darunter", hakt Albrecht Kippes, Vorsitzender des Bürgervereins, nach. "Wir müssen vorausdenken. Wird der Straßenverkehr weiterhin zunehmen? Wird der Grenzwert eingehalten, wenn die A 73 sechsspurig ist? Wie viele Lkw werden zukünftig unterwegs sein?" Man möchte nicht abwarten, sondern die Gelegenheit beim Schopfe packen.

Der Meinung ist auch Stephan Steindl aus der Riegelsberger Straße. Vor zehn Jahren war die Autobahn auch schon zu hören, aber der Verkehrslärm habe deutlich zugenommen, sagt er, und die Sorge sei berechtigt, dass der Lärm weiter ansteigt. Da sei einfach Fairness angesagt, meint Steindl und verweist auf die Lärmschutzlösung der A 6 bei Kornburg. Waldemar Rzany aus der Leerstädter Straße berichtet, wie Wind und Wetterlage die Lautstärke beeinflussen. Ein durchgehendes Rauschen sei immer zu hören. Und Ursula Gabla aus der Worzeldorfer Straße ergänzt: "Ich versuche, die Geräusche auszublenden, aber manchmal fallen sie mir besonders auf. Es ist ein Reiz, der ständig auf den Körper einwirkt."

