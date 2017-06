Ausgebremst und beleidigt: Haft für Stinkefinger

NÜRNBERG - Unfeines Verhalten auf der Straße ist leider keine Seltenheit - Beleidigungen können teuer werden. Doch sind drei Monate Gefängnis für einen Stinkefinger angemessen?

Stinkefinger als Beleidigung: Wird eine Geldstrafe verhängt, hängt die Höhe auch vom Einkommen ab. Foto: F.: dpa



Kurz vor der Kreuzung Rothenburger/Regelsbacher Straße im Nürnberger Westen soll es passiert sein: Der Nürnberger Hans W. (Name geändert) zeigte den Mittelfinger. Der 41-Jährige war am 1. Oktober 2016 mit seiner Frau und seinen beiden Kindern unterwegs, drängelte sich auf die rechte Fahrspur, irgendetwas ging ihm gegen den Strich und er machte seinem Ärger gegenüber einem anderen Autofahrer mit der berüchtigten Geste Luft: Er überholte, zeigte den Stinkefinger und setzte seinen Mercedes-C-Klasse vor den anderen Autofahrer – dabei bremste er dessen Kleinwagen auch noch mehrmals aus.

So fasst es sinngemäß der Strafbefehl zusammen, der W. wegen Nötigung und Beleidigung eine Geldstrafe von 70 Tagessätzen (knapp 5000 Euro) einbringt. Der Begriff bezieht sich auf die Vollstreckung: Ein Tagessatz Geldstrafe entspricht einem Tag Freiheitsstrafe für den Fall, dass die Geldstrafe nicht bezahlt wird. Zwei Monate Fahrverbot kommen hinzu.

W. ging nicht zur Bank, um eine Überweisung auszufüllen. Den Strafbefehl – der ein Geständnis unterstellt – akzeptierte er nicht, sondern legte Einspruch ein. Ein Strafbefehl kann in gewisser Weise als Friedensangebot oder Deal begriffen werden – er erspart dem Beschuldigten eine öffentliche Verhandlung. In diesem Fall war der Strafbefehl "ein Geschenk Gottes", so wird es Amtsrichter Thomas Pucher formulieren. Vor ihm nahm Hans W. Platz – und nun sitzt er hinter Gittern und bangt um seinen Arbeitsplatz. Dazu hat nun auch seine Frau ein Ermittlungsverfahren am Hals, steht doch der Verdacht der uneidlichen Falschaussage im Raum.

Wie konnte es nur so weit kommen? Nach dem ersten Prozesstag sah es schlecht für W. aus: Er bestreitet die Vorwürfe, der gegnerische Autofahrer, dessen Lebensgefährtin und deren Tochter – alle drei saßen damals im Auto – bezeugten das rüpelhafte Verhalten des Angeklagten. Sein Verteidiger Sebastian Wanowski gab nicht klein bei und beantragte, am zweiten Verhandlungstag in dieser Woche W.s Ehefrau als Entlastungszeugin zu hören.

Verteidiger forderte Freispruch

Der Richter verhehlte nicht, dass er dies, nach Lektüre der Akten, für einen Fehler hielt – sah er doch kein Motiv, dass ein wildfremder Autofahrer W. zu Unrecht belasten würde. Doch die Ehefrau nahm im Zeugenstand Platz – auch sie bestritt, dass ihr Partner den Verkehrsrowdy gegeben hatte. Entsprechend unterschiedlich fielen die Plädoyers aus: Der Verteidiger forderte Freispruch, der Staatsanwalt beantragte drei Monate Haft.

Pucher folgte dem Antrag: Er sehe "keine günstige Sozialprognose", W. habe seine Ehefrau "manipuliert", dies zeige, dass er den "Rechtsstaat verhöhnt" – überdies fiel der Angeklagte bereits einschlägig auf. Allerdings: Die Vorstrafen liegen zehn Jahre zurück. Ein hartes Urteil?

Justizsprecher Friedrich Weitner: "Die Strafhöhe liegt im Strafrahmen, deren genaue Festsetzung fällt unter die richterliche Unabhängigkeit."

"Überzogen", empört sich Anwalt Wanowski. "Mit den Machtbefugnissen eines Amtsrichters" sei ein Mensch "aus dem Leben gerissen" worden – tatsächlich wurde W. noch im Gerichtssaal verhaftet. Der Richter nimmt Verdunkelungsgefahr an, ein Haftgrund, der unterstellt, dass Beweise vernichtet oder Zeugen beeinflusst werden können. Doch hier wurde die Zeugin bereits richterlich vernommen, die Beweise sind gesichert.

Vorwurf der Befangenheit

Es ist auch die Art und Weise der Verhaftung, die den Anwalt aufbringt: Am Ende der Verhandlung ließ der Richter aus seinem Büro vorbereitete Entwürfe holen – es handelte sich um den ausführlich begründeten Haftbefehl, geschrieben vor der Aussage der Ehefrau. Um Missverständnisse zu vermeiden: Natürlich entwickeln Richter bei der Aktenlektüre eine Vorstellung und fertigen Entwürfe, doch sie müssen offen in der Bewertung bleiben. Andernfalls müssen sie sich den Vorwurf der Befangenheit gefallen lassen.

Der Anwalt wird in Berufung gehen, Haftbeschwerde einlegen und sich über den Richter beschweren. Denn die Strafprozessordnung fordert, dass nur, was in der Hauptverhandlung mündlich vorgetragen wird, dem Urteil zugrunde gelegt wird, ein Urteil darf nicht nur durch Aktenstudium entstehen. Die Verhandlung verkäme sonst zur Theatervorstellung.

