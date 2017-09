Ausgebremst: Verkehrs-Streit in Nürnberg eskaliert

NÜRNBERG - Zwischen einem Pkw-Fahrer und einem Transporterfahrer ist es am Samstagmittag zu einem Wortgefecht im Nürnberger Straßenverkehr gekommen. Nach Handgreiflichkeiten und dem vermutlich absichtlichen Anfahren sucht die Polizei nach unbeteiligten Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben.

Laut der Polizei waren beide Kraftfahrer am Samstagmittag gegen 12.40 Uhr in der Bahnhofstraße in Richtung Marienstraße unterwegs. Auf Höhe der dortigen Baustelle mit Fahrbahnverengung fuhr ein 22-jähriger Fiat-Fahrer von der linken Spur zu weit auf die rechte und behinderte damit den Transporterfahrer. Daher hupte der 29-jährige Kraftfahrer den Fiat an.

Als der Fiat kurz darauf vor dem VW-Transorter fuhr, soll er den Transporter mit einer Vollbremsung zum Anhalten gezwungen haben.

Anschließend soll ein Wortgefecht entstanden sein, bei dem es auch zu Handgreiflichkeiten kam. Als der 29-jährige Kraftfahrer wieder weiterfahren wollte, ist ihm der zweite Streithahn in den VW-Transporter gefahren und dann geflüchtet.

Der Fahrer des angefahrenen Transporters blieb unverletzt. An seinem Wagen entstand ein Schaden von rund 4000 Euro.

Die Polizei konnte den Fiat-Fahrer aufgrund des Kennzeichens ermitteln. Beide Streitparteien beschreiben der Polizei nun unterschiedliche Szenarien.

Laut Polizei sollen sich zum Zeitpunkt der handgreiflichen Auseinandersetzung mehrere Passanten in der Nähe aufgehalten haben. Diese Zeugen werden nun gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 0911 6583-1530 in Verbindung zu setzen.

