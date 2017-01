Ein weißer Kleintransporter hat am Sonntagabend in Nürnberg-Eibach plötzlich Feuer gefangen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde niemand.

Schwäne gehen auf Nahrungssuche, Biber knabbern sich durch Baumstämme und die Sonne lässt die Schneelandschaft glitzern. Die eindrucksvollsten Wintermomente am Wöhrder See in Nürnberg haben wir in einer Galerie zusammengefasst.