Auto erfasst Fußgänger auf Gustav-Adolf-Straße

NÜRNBERG - In Schweinau wurde am Mittwochabend ein Fußgänger von einem Auto angefahren. Der Mann musste mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Gustav-Adolf-Straße wurde stadtauswärts komplett gesperrt.

Am Mittwochabend wurde ein Fußgänger in der Gustav-Adolf-Straße von einem Auto angefahren. © Andy Eberlein



Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall um kurz nach 17 Uhr. Der Fußgänger betrat die Fahrbahn in der Gustav-Adolf-Straße und wurde dabei von einem Auto erfasst.

Der 41-Jährige erlitt bei dem Zusammenprall schwere Kopfverletzungen, schwebt jedoch nicht in Lebensgefahr. Ein Rettungswagen brachte den verletzten Mann in ein Krankenhaus.

Der 44-jährige Fahrer blieb bei dem Vorfall unverletzt.

Während der Unfallaufnahme wurde die Straße stadtauswärts komplett für den Verkehr gesperrt.

