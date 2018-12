Auto erfasst Fußgängerin in Nürnberg: Frau in Lebensgefahr

NÜRNBERG - Am Dienstagmorgen ist es in der Sigmundstraße im Westen Nürnbergs zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Frau schwer verletzt wurde und in Lebensgefahr schwebt. Die Straße ist noch gesperrt.

Ein 47 Jahre alter Mann ist nach ersten Informationen der Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg gegen 5.45 Uhr mit seinem BMW von der Lenkersheimer Straße nach links in die Sigmundstraße abgebogen. Eine 59 Jahre alte Fußgängerin überquerte gleichzeitig die Straße und wurde von dem Fahrzeug erfasst. Die Frau stürzte und zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu.

Sie wurde umgehend in eine Klinik transportiert. Der Lenker des Unfallwagens überstand die Kollision ohne Verletzungen. Die Sigmundstraße ist (Stand 7 Uhr) derzeit gesperrt. Der Verkehr wird von der Polizei umgeleitet.

