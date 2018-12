Auto erfasst Radfahrer in der Nürnberger Südstadt

Radler verletzt - Fahrtausfälle auf der Straßenbahnlinie 6 - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ein Verkehrsunfall hat am frühen Sonntagabend die Straßenbahnlinie 6 in der Südstadt kurzzeitig lahmgelegt. Zuvor hatte ein Auto an der Kreuzung Schweiggerstraße und Wölckernstraße einen Fahrradfahrer erfasst.

Ein Pkw erfasste am frühen Sonntagabend einen Radfahrer. Der Unfall ereignete sich an der Ecke Schweiggerstraße und Wölckernstraße. Foto: privat



Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, ereignete sich der Unfall am Sonntag gegen 17.35 Uhr. Der Radfahrer wurde verletzt, allerdings gibt es noch keine Informationen über die Schwere der Verletzungen.

Der genaue Unfallhergang ist bislang ebenso unklar wie die Schuldfrage. Auf der Straßenbahnlinie 6 kam es für zirka eine Stunde zu Fahrtausfällen und Verzögerungen. Auch der Autoverkehr stockte während der Unfallaufnahme.

