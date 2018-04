Auto fährt Vespa-Fahrer an: Zwei Personen schwer verletzt

Vespa-Fahrer und Sozius stürzten und mussten in die Klinik gebracht werden - vor 9 Minuten

NÜRNBERG - Eine 34-jährige Autofahrerin hat beim Anfahren vor einer Ampel in der Nordstadt einen Motorroller auf einen BMW geschoben. Zwei Personen wurden schwer verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, standen am Sonntag gegen 17 Uhr Fahrzeuge an der Kreuzung Kilianstraße/Kleinreuther Weg vor einer roten Ampel. Das letzte in der Reihe war eine Vespa, auf der zwei Personen (42 und 56 Jahre alt) saßen. Zu diesem Zeitpunkt rollte eine 34-Jährige in einem Auto der Marke Hyundai heran und stellte sich dahinter auf. Als sie anfuhr, stand aber der Roller noch. Sie schob das Zweirad auf den davor stehenden BMW, die beiden Personen auf der Vespa stürzten und verletzten sich schwer. Nach einer notärztlichen Versorgung mussten sie sofort in einer Klinik gebracht werden.

Die Verkehrspolizei Nürnberg bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der Rufnummer (0911) 6550-1530 zu melden.

