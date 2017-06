Auto kommt von A73 ab: 20-Jähriger stirbt bei Unfall

Auto kracht in Mittelschutzplanke und rast anschließend in Wald - vor 36 Minuten

NÜRNBERG - Tragischer Unfall auf der A73: Ein 20-Jähriger war am Freitagnachmittag auf der Autobahn unterwegs, als er plötzlich von der Fahrbahn abkam, in eine Schutzplanke kracht und dann mit seinem Auto in ein Waldstück raste. Er überlebte den Unfall nicht.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der 20-Jährige Fahrer mit seinem Seat Ibiza gegen 16.40 Uhr zwischen der Ausfahrt Wendelstein und dem Autobahnkreuz Nürnberg-Süd erst in die Mittelschutzplanke geprallt, dann nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in den Wald gerast. Er starb noch an der Unfallstelle.

Wie es zu dem Unfall kam und ob noch weitere Fahrzeuge beteiligt waren, ist derzeit noch völlig unklar.

Es kann zu Verkehrsbehinderungen kommen, da wegen der Bergungsarbeiten der rechte Fahrstreifen gesperrt ist.

Weitere Informationen folgen.

