Ein Unfall in der Südlichen Fürther Straße in Nürnberg ist am Donnerstagabend glimpflich ausgegangen. Entgegen erster Befürchtungen wurde offenbar niemand ernsthaft verletzt. Eine Person erlitt einen Schock. Ein Audi war in einen Mercedes-Geländewagen gekracht, der aus einer Einfahrt fuhr. © ToMa