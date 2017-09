Auto kracht in Muggenhof in Betonpfeiler der U-Bahn

Zwei Wagen waren zuvor zusammengestoßen - zwei Menschen leicht verletzt - vor 58 Minuten

NÜRNBERG - Nahe der Stadtgrenze zu Fürth sind am Mittwochabend zwei Autos zusammengestoßen, in der Folge krachte ein Wagen in einen Betonpfeiler der U-Bahn. Zwei Menschen wurden dabei leicht verletzt.

An der Fürther Straße krachte ein Auto in einen Betonpfeiler der U-Bahn. © ToMa/Reitmayer



Gegen 21.24 Uhr ging bei der Polizei die Meldung über einen Unfall in der Fürther Straße ein. Auf Höhe der Kreuzung Sigmundstraße waren zwei Fahrzeuge kollidiert, ein Auto krachte in der Folge in einen Betonpfeiler. Zwei Menschen wurden laut Polizei dabei leicht verletzt, die Straße musste für etwa eine Stunde gesperrt werden.

