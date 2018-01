"Autobahn 101": Fränkische Schmankerl am US-Highway

NÜRNBERG - Apfelküchle, Sauerkraut und "German Bratwurst" direkt am Highway 101 im US-Staat Oregon? Im "Autobahn 101" pflegen die Bakers ein Stück fränkische Heimatliebe und erfüllten sich damit einen Traum.

Das "Autobahn 101" in Lincoln City im US-Bundesstaat Oregon bietet Bier, Bratwurst und Brezel. © Armin E. Möller



Wer in den Vereinigten Staaten entlang des Pazifischen Ozeans von der Grenzregion zu Kanada bis hinunter nach Mexiko fährt, muss, was Schilder angeht, mit fast allem rechnen. Trotzdem überrascht ein Schild dann doch. Darauf steht "Autobahn". Das ist der Name, den Roy und Magdalena Baker für ihr Restaurant in Lincoln City im US-Staat Oregon ausgesucht haben. Zum "Autobahn 101" fährt man über den Highway 101, mit die wichtigste Fernstraße entlang der Pazifikküste. "The German Pub and Grill" ist dabei so etwas wie eine fränkische Botschaft hier am Westrand Amerikas.

"Wir pflegen unsere fränkische Eigenheit", sagt Wirtin Magdalena Baker, die in Nürnberg aufgewachsen ist. Auf die Frage, warum ein Restaurant in Lincoln City ausgerechnet "Autobahn" heißt, antwortet Roy Baker. "Autobahn" sei neben etwa "Hefeweizen" eines der wenigen deutschen Worte, die die meisten Amerikaner kennen. "Weil wir hier deutsch-fränkische Küche pflegen, passte es - und es bewährt sich."

Bauernpfanne, Bratwurst und mehr

In die Gastronomie einzusteigen, war für das Ehepaar ein Wagnis. Die beiden Mittvierziger hatten sich vor Jahren im Staat South Dakota kennengelernt und geheiratet. Im Mittleren Westen aber wollten sie nicht bleiben. "Wir suchten was am Pazifik, in Oregon, dieses Stück USA lieben wir besonders."

Das Ehepaar Magdalena (li.) und Roy Baker betreibt in den USA sein "German Pub and Grill". © Armin E. Möller



Die Spezialisierung auf deutsche Gerichte war eine sehr bewusste Entscheidung. "Mit Fisch hätten wir hier nichts werden können, Fischrestaurants gibt es im Seebad Lincoln City und entlang der Pazifikküste genug."

Entsprechend wirbeln vom Frühstück bis zum Abendessen die sechs Köche und Bedienungen zusammen mit den Bakers herum, um etwa "Bauernpfanne" (eine Kombination von Wurst, Eiern, Kartoffeln, Gemüse und Schweizer Käse), "Jäger-Schnitzel-Sandwich", "German Bratwurst with Brötchen" und – sehr beliebt – "Krautrouladen" und andere Schmankerl zu servieren.

Fasching und Oktoberfest

Die Bakers stellen vieles selbst her. Roy Baker hat gelernt, wie man Weißwürste macht – "die liefert uns hier, im Gegensatz zur 'German Bratwurst', niemand. Die weiche 'Fränkische Brezel' und die 'German Brötchen', die wir täglich backen, laufen bestens."

Das Bier kommt jedoch nicht aus Franken, "unser Importeur hat vor allem bayerische und westfälische Biere im Angebot, und wir führen hiesige Sorten aus Astoria". Doppelbock, Hefeweizen, Pils, Dunkel und Lager sind im Ausschank. German Beer wird hier erwartet. Wer mag, kann ein Probierbrett mit Minibierkrügen bestellen und so alle Sorten nacheinander für neun Dollar probieren. Auf der Weinkarte steht zwischen regionalen Sorten auch ein "German Riesling Blue Fish" zu sechs Dollar das Glas.

Heimweh? Ja, an Nürnberg denke sie noch oft, sagt Magdalena Baker. Aber: "Wir haben hier unser Franken und bei unserem Fasching, den wir in Lincoln organisieren geht es zu wie zu Hause." Es gibt ein Oktoberfest, "das erwarten Amerikaner einfach". Das wird nicht nur in der "Autobahn", sondern auch in Lincoln City gefeiert. "Da werden große Mengen Weißwürste und 'Pretzels' (Brezeln) gebraucht." Die Bakers genießen ihren Erfolg, auch wenn sie ihn sich täglich aufs Neue erarbeiten müssen. Aber: "That’s America".

Ursula und Armin E. Möller