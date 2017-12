Autofahrer fährt 15-Jährige an und flüchtet

NÜRNBERG - Am Montagmorgen ist eine 15-jährige Schülerin von einem weißen Skoda angefahren worden. Der Autofahrer hielt allerdings nicht an, sondern beging Fahrerflucht. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die den Vorfall gesehen haben.

Gegen 8 Uhr am Montag überquerte das 15-jährige Mädchen die Kreuzung an dem Hummelsteiner Weg und der Galgenhofstraße, als plötzlich ein weißer Skoda auftauchte und die Schülerin anfuhr. Nach dem Aufprall fuhr das Fahrzeug weiter südlich in den Hummelsteiner Weg ein.

Ein Zeuge bemerkte kurz darauf die am Boden sitzende Schülerin und verständigte den Notarzt. Dieser konnte glücklicherweise keine Verletzungen feststellen, zur Vorsorge wurde die 15-Jährige aber trotzdem ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und das Fahrzeug identifizieren könnten. Wer etwas gesehen hat, soll sich bitte unter der Nummer 0911 65 83-1530 melden.

