Autofahrer pflügt Grünanlage in Muggenhof um

Ford kommt von der Straße ab - 61-jährige Fahrerin verletzt - vor 59 Minuten

NÜRNBERG - In Nürnberg-Muggenhof ist es am Sonntagnachmittag zu einem Unfall gekommen: Eine 61-jährige Frau kam in ihrem Ford von der Straße ab und pflügte wenig später durch eine Grünanlage - aus internistischen Gründen, wie die Polizei mitteilt.

Gegen 16.30 Uhr kam die 61-jährige Fahrerin mit ihrem Wagen von der Muggenhofer Straße ab. Zunächst rammte der Ford ein geparktes Fahrzeug, danach ging der unfreiwillige Umweg in der Grünanlage am Heinickeplatz weiter. Erst eine Parkbank stoppte die Irrfahrt.

Ursache für den Unfall waren internistische Gründe, wie die Polizei Mittelfranken mitteilte. Die Fahrerin wurde daraufhin ins Krankenhaus gebracht.

ama