Autofahrer übersieht Fahrrad: Frau verletzt sich schwer

Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort - Polizei bittet um Hinweise - vor 35 Minuten

NÜRNBERG - Ein Autofahrer übersah am Donnerstagmorgen eine Frau auf ihrem Fahrrad in der Trierer Straße in Nürnberg. Die Frau konnte noch bremsen, stürzte jedoch und verletzte sich schwer. Nun bittet die Polizei um Mithilfe, denn der Autofahrer flüchtete vom Unfallort.

Am Donnerstagmorgen gegen 7.45 Uhr fuhr eine 46 Jahre alte Frau auf ihrem Fahrrad auf der Trierer Straße Richtung Münchener Straße. Ein Autofahrer, der die Frau auf dem Radweg übersah, wollte auf das Gelände einer Aral-Tankstelle abbiegen. Das Auto kreuzte den Radweg und die Radfahrerin musste stark abbremsen und stürzte dabei. Zu einem Zusammenstoß kam es allerdings nicht.

Die Frau erlitt schwere Verletzungen und musste zur Behandlung ins Krankenhaus. Der eigentliche Unfallverursacher ist nicht bekannt und flüchtig. Das Auto, eine Limosine mit Fließheck soll beige- oder goldfarben gewesen und in Nürnberg zugelassen sein.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise zum Ablauf des Unfalls sowie den Fahrer des Autos, sich unter der Nummer 0911/65831530 zu melden.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.